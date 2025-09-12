Угрожает ли Европе большая война: мольфар сделал прогноз на картах Таро

Молфар Макс Гордеев сделал предсказание о войне в Европе

Последние новости вызывают большее беспокойство, а разговоры о том, что Европа готовится к войне, усиливают напряжение. Мольфар Макс Гордеев рассказал, действительно ли континент стоит на пороге новых потрясений, разложив карты Таро на события в ближайшее время.

Об этом пишет УНИАН.

Прогноз на картах Таро: чего ждать Европе

В расписании мольфара выпали карты «Башня», «Справедливость», «Умеренность», «Колесница» и «Звезда». Такая комбинация, по словам мольфара, рисует не конец света, а серьезную проверку на устойчивость.

Башня символизирует разрушение старых иллюзий безопасности и указывает на инциденты в Восточной Европе — атаки дронов, диверсии и шпионские операции.

«Справедливость» напоминает силу союзных обязательств, показывает, что Европа укрепляет оборону, расширяет ПВО и ракетный щит.

«Умеренность» свидетельствует о том, что, несмотря на агрессивную риторику, стороны осознают цену великой войны, поэтому пока преобладает холодный расчет.

«Колесница» означает мобилизацию воли: ЕС и НАТО ускоряют перевооружение, готовятся к быстрым решениям и двигаются к более глубокой интеграции Украины.

«Звезда» приносит надежду: курс на выдержку и постепенное истирание преимуществ агрессора.

Мольфар также увидел, что масштабная война НАТО-РФ в ближайшее время не вспыхнет. Европа на восточном фланге – «нервная, но не обреченная». Есть достаточно высокий риск гибридных атак и локальных кризисов, но глобальной эскалации не будет.

"Наибольшую опасность несут именно "серые зоны" - места, где отсутствуют крепкие союзные рамки", - цитирует издание слова мольфара.

Будут ли в Европе безопасные места: прогноз для отдельных стран

Особенно выразительной Макс Гордеев назвал выпавшую напротив Молдовы карту «Дьявола». Он считает, что если Молдова ошибется с выбором лидера, ее может затащить в спираль дестабилизации. В расписании видны попытки российских властей усилить влияние, использовать слабость, а также создать плацдарм для давления на юго-запад Украины. Если ситуация расшатается, это создаст потенциальную угрозу Одессе и Николаеву. Но это лишь предупреждение, что выбор Молдовы, по какому пути двигаться дальше, повлияет на безопасность всего региона.

Таролог также отметил, что самыми опасными станут восток Польши и страны Балтии. Главные риски для них – воздушные инциденты и теракты.

При этом, по словам эксперта, самые безопасные места в Европе – Пиренейский полуостров, где расположены Испания, Португалия, Андорра, Гибралтар и небольшая часть Франции, а также Исландия и Ирландия. Они расположены далеко от театра боевых действий, но и там будут определенные риски, прежде всего, кибернетического и информационного характера.

Макс Гордеев подытожил, что Европа «входит в фазу нервной стойкости».

Гибридные удары, информационные операции, локальные инциденты будут испытывать восточный фланг. Однако большой конвенционной войны карты не показывают», — отметил мольфар.

Он посоветовал всем, кто так или иначе сталкивается с войной, не бежать от теней, а принимать ситуацию и пытаться уменьшить риски. Макс Гордеев отметил, что принимать решение нужно «не из страха, а из расчета», ведь карты показывают, что все мы имеем выбор и должны соблюдать личную, внутреннюю дисциплину.

Напомним, победительница «Битвы экстрасенсов» сделала интересное предсказание о войне в Украине . По ее мнению, во второй половине 2026 года Украине уже потребуется помощь с восстановлением, а не оружие.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.