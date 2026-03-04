ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
225
Время на прочтение
1 мин

Украина-2030: таролог шокировала предсказанием о будущем

Таролог сделала предсказание о том, что ждет Украину в 2030 году.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Таролог предсказала будущее Украины

Таролог предсказала будущее Украины / © УНИАН

Таролог Татьяна Васильевна шокировала предсказанием, какой будет Украинав 2030 году. Она считает, что наша страна будет спокойным уголком мира.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Мой мир».

Таролог отметила, что к 2030 году в Украине закончится война, тогда как в мире будет очень неспокойно.

«Мы действительно будем той страной, которая в 2030 году будет самым спокойным уголком мира. Вы видите, что сейчас происходит и что начинаются войны во всех уголках мира, а в Украине будет все тише, все спокойнее. Но вы же знаете, что хочешь мира, готовься к войне», — сказала Татьяна Васильевна.

Она подчеркнула, что самое главное — это выстоять сейчас и помогать Силам обороны.

Ранее Татьяна Васильевна рассказала, когда закончится война в Украине

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
225
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie