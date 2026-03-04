Украина-2030: таролог шокировала предсказанием о будущем

Таролог предсказала будущее Украины / © УНИАН

Таролог Татьяна Васильевна шокировала предсказанием, какой будет Украинав 2030 году. Она считает, что наша страна будет спокойным уголком мира.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Мой мир».

Таролог отметила, что к 2030 году в Украине закончится война, тогда как в мире будет очень неспокойно.

«Мы действительно будем той страной, которая в 2030 году будет самым спокойным уголком мира. Вы видите, что сейчас происходит и что начинаются войны во всех уголках мира, а в Украине будет все тише, все спокойнее. Но вы же знаете, что хочешь мира, готовься к войне», — сказала Татьяна Васильевна.

Она подчеркнула, что самое главное — это выстоять сейчас и помогать Силам обороны.

