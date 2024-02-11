Украина и Россия будут договариваться о мире: астролог назвал время окончания горячей фазы войны

Годом позже будет разрешаться ситуация с Донбассом и Крымом.

Уже в мае 2024 года в Украине завершится полномасштабная война и страна вернется в мирную жизнь, потому что горячая фаза войны закончится.

Об этом сказал астролог Алексей Кириченко на YouTube-канале "Астро Мир".

Астролог выразил уверенность, что уже в скором времени Украина забудет о большой войне. Ведь, по его словам, для ВСУ сложится благоприятная ситуация. Это произойдет уже в этом году – в конце зимы. В это время украинцы поймут, что начали побеждать.

Однако полного прекращения бомбардировок Украины стоит ждать не раньше лета. Приблизительно в этот период Украина и Россия будут договариваться о мире, добавил эксперт.

По словам астролога, с 2025 по 2026 гг. решатся вопросы Донбасса и Крыма.

Кириченко уверен, что все эти территории вернутся под контроль Украины, но не следует думать, что это будет сразу же после окончания боевых действий.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин также перестанет давить на россиян. Они сами могут принимать некоторые решения.

Между тем , прогнозы карпатских мольфаров не соглашаются с таким положительным прогнозом и говорят, что украинцы еще настраждаются. Они предвещают затруднения, но отмечают, выигрывает ли войну именно действующий президент.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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