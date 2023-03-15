Украина устроит разгром России: астролог назвал даты контрнаступления

По оценкам астролога, оптимальное время для гарантированного успешного контрнаступления – вторая половина мая.

Контрнаступление Украины начнется с конца весны и есть шансы на военный разгром России – прогнозирует астролог Дмитрий Уранус.

Об этом он написал в Сети.

В то же время Уранус предупредил о тяжелой для украинских войск середине марта.

"Во второй половине мая, в июне и июле есть аспекты успешных военных действий, разгрома врага, освобождения значительной части оккупированных территорий и большой военной помощи", – говорится в сообщении астролога.

Согласно его предсказанию, март – неблагоприятный для наступлений ВСУ.

"Масштабные операции сейчас лучше не проводить. В апреле хороших аспектов для успешного наступления тоже мало. Нужно продолжать накапливать силы и наносить болезненные дистанционные удары", — считает Уранус.

"Оптимальное время для гарантированного успешного наступления — вторая половина мая", — подчеркнул астролог.

Напомним, астролог Влад Росс предвещает, что война в Украине закончится для России катастрофическим поражением в конце апреля-начале мая.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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