Украине грозит новая российская атака: астролог назвала дату и места

Президент России Владимир Путин и ракеты / © ТСН.ua

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Россия может усилить удары по всей территории Украины в канун Пасхи. Астролог Ангелина Вакулина рассказала, каких мест лучше избегать, чтобы не подвергаться опасности.

Об этом сообщает «Главред».

Вакулина отметила, что нельзя допускать массового скопления людей.

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«В ближайшие дни особенно уязвимы места с открытым пространством и массовым скоплением людей. Это касается всей Украины», — предостерегла астролог.

Она добавила, что следует быть внимательными, если вы находитесь или планируете быть в следующих локациях: большие открытые парковки, торговые центры, больницы, церкви и монастыри, детские площадки, фермы, зоопарки, парки и зоны отдыха.

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Вакулина также дала прогноз, каким украинским городам угрожает опасность российских ударов.

«Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород — в ближайшие дни требуют максимальной осознанности и бдительности. Ограничьте пребывание в местах скопления людей», — посоветовала астролог.

В то же время она подчеркнула, что ее предупреждение об опасности касается всей Украины.

«Заденет там, где много открытых маршрутов и скоплений. Лучшее решение сейчас — выбирать уединение, тишину, избегать массовых мероприятий и суеты. Я не пугаю, я предупреждаю. Пусть все пройдет мимо. Пусть все будет хорошо. Берегите себя и близких», — отметила Вакулина.

К слову, ранее известный астролог Влад Росс заявил, что дата 5.05.2025 может стать решающей в войне России против Украины.

Напомним, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.