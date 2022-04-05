Украинские ведьмы рассказали о подробностях ритуала против Путина 

Следующий ближайший ритуал состоится 7 апреля 2022 года.

Как и планировалось, 31 марта прошел один из ритуалов ведьминого шабаша, который был направлен против президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает эзотерический магазин "Ведьмин котел".

"Мы предупредили. Каждый враг будет наказан. Каждого ждут страшные муки и кара небесная. Сила и правда на нашей стороне. Наша армия и наши города под защитой Высших Сил. Мы дальше делаем своё дело", - говорится в сообщении.

Для участия в ритуале 150 человек - кладбищенские ведьмы, последователи Лилит, язычники, стихийные маги - и каждый работает на своём фронте, у каждого свой блок заданий.

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"Мы продолжаем собирать силы. От морока на вражеские войска до защитных куполов над нашими городами, от порч на врагов до пробуждения мертвецов, которые станут на нашу защиту, от пробития магических защит врагов до древнего проклятья викингов. Никогда ещё не было такое единения среди чёрных и белых, светлых и темных. С таким тылом нельзя проиграть. Обряды распланированы на 40 дней вперед", - рассказали ведьмы.

Следующий ближайший ритуал состоится 7 апреля 2022 года.

"Они уже почувствовали наш удар. К Пасхе почувствуют второй. Мощнее. Мы идем до конца.

Первый знак после нашего шабаша - отвод войск из Киевской области. Вся область теперь свободна от оккупантов", - резюмировали ведьмы.

Заметим, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook обратился к украинским боевым ведьмам и ведуньям. Он предложил Чернобаевку как новое место для шабашей. "Девочки, во-первых, так держать", - заметил он.

Добавим, что основатель викканства ( одной из религий современных ведьм - ред.) Джеральд Гарднер описывал случай, когда 1 августа 1940 все ведьмы Британии собрались на берегу Ла-Манша, чтобы усилия воли остановить Гитлера.

Напомним, что в Библии нашли фрагмент об Украине и России: о чем говорится в священном тексте

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