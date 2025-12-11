- Дата публикации
-
Астрология
- 152
1 мин
"Украинский Нострадамус" предсказал мирные переговоры Украины и РФ: он ошарашил прогнозом
Экстрасенс предсказал, что мирные переговоры состоятся в январе.
Экстрасенс, которого называют «украинским Нострадамусом», Андрей Дуйко считает, что мирные переговоры Украины и РФ начнутся в середине января 2026 года.
Об этом он сказал на ютую-канале «Мой мир».
Экстрасенс отметил, что эти переговоры вероятно будут касаться российских требований.
«Я думаю, что это будет в середине января. Видимо, сейчас готовятся к переговорам. А сами переговоры, чтобы что-то подписывать — будут в середине января. Но те переговоры будут о том, что давать РФ. Это — шантаж РФ. Мы еще будем видеть смерти в РФ», — сказал «украинский Нострадамус» Андрей Дуйко.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.