ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
285
Время на прочтение
1 мин

Украину атакуют российские беспилотники: названа траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 14 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • На севере Черниговщины враждебные БпЛА – курсом на запад.

  • Вражеский БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесщину.

  • Вражеские БпЛА в Сумской области - курсом на Полтавщину.

Напомним, вечером 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.

Ранее, в ночь на 10 сентября, во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

После атаки российских дронов на Польшу два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы — еще одной страны НАТО, граничащей с Россией.

В ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками НАТО начала новую военную операцию по защите своего восточного фланга.

Дата публикации
Количество просмотров
285
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie