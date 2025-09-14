Украину атакуют российские беспилотники: названа траектория движения

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 14 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

На севере Черниговщины враждебные БпЛА – курсом на запад.

Вражеский БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесщину.

Вражеские БпЛА в Сумской области - курсом на Полтавщину.

Напомним, вечером 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.

Ранее, в ночь на 10 сентября, во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

После атаки российских дронов на Польшу два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы — еще одной страны НАТО, граничащей с Россией.

В ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками НАТО начала новую военную операцию по защите своего восточного фланга.