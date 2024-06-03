"Украину будут склонят к перемирию": астролог Влад Росс назвал точную дату

Астролог Влад Росс заявил, что Украину будут склонять к перемирию после зеркальной даты – 6 июня 2024 года. По его словам, июнь будет благоприятным временем для нашего государства, особенно в аспекте переговоров.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

"6.06.2024 лидеры Украины и Франции, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон встретятся – и это станет новой встречей в новом нормандском формате", – рассказал он.

Как отметил Влад Росс, еще во времена каденции бывшего президента Петра Порошенко с помощью лидеров Франции и Германии удалось всадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

"Итак, можно ожидать, что Украину будут склонять к перемирию, хотя фактически это будет принуждение к капитуляции", — сказал астролог.

В целом июнь станет благоприятным временем для Украины.

"В июне будет положительное время для Украины, потому что планеты, связанные с коммуникациями и переговорами – Венера и Юпитер вошли в знак Близнецов. Как известно, Юпитер это планета счастья, дипломатии, достижения важных соглашений, поэтому можно ожидать важных соглашений", - резюмировал Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог назвал точные годы, когда война в Украине достигнет пика и завершится.

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