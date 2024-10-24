Украину спасет женщина: астролог Влад Росс ответил, когда закончится война в Украине

По мнению известного астролога, война окончится не раньше весны 2025 года.

Астролог Влад Росс предполагает, что Украину спасет женщина, а также он назвал дату окончания войны.

Об этом сказал атролог Влад Росс в интервью УНИАН.

"Украину спасет женщина", – считает астролог.

Он также рассказал о двух сценариях окончания войны в Украине – оптимистический и пессимистический.

Как и когда закончится война: два сценария

По первому, более оптимистичному сценарию война закончится не раньше 25.05.2025 года. По его словам, нет никакой предпосылки, что боевые действия завершатся раньше.

"Россия уже окончательно и безвозвратно сказала, что она не пойдет на мирные переговоры. Замораживание конфликта не будет, иначе бы северокорейцы не появились на фронте. Быстро завершить войну может, вероятнее всего, Дональд Трамп, если у него состоится инаугурация президента. Хотя я в этом сомневаюсь", – сказал астролог.

В худшем случае война будет продолжаться до 2029 года.

Он также отметил, что якобы установлено время выборов в Украине.

"Единственный шанс завершить войну – весна 2025 года. На этот период намечены и выборы в Украине. В крайнем случае они будут в октябре. Но если в мае 2025 года война не закончится, то она продлится до 2029 года", — добавил астролог.

Спасти Украину может женщина

По мнению астролога, есть вероятность, что на выборах в США победит Дональд Трамп, однако ситуация может развернуться так, что голоса сочтут в пользу Камалы Гаррис.

"Звездное время у Дональда Трампа. 5 ноября Луна будет в его доме выигрышей, Венера – планета любви, счастья и успеха – в соединении с Луной, Юпитер – в доме власти. Это показатели успеха. Кстати, Юпитер станет ретроградным и уйдет из дома успеха Камалы Гаррис в сторону Дональда Трампа", — сказал он.

Однако есть и отрицательный показатель на период выборов. По словам Росса, это Черная Луна в соединении с Меркурием (что означает: письма по почте, бюллетени, списки).

"То есть Дональд Трамп может выиграть, но голоса сочтут в пользу Гаррис. Тогда Украину спасет женщина", — добавил Росс.

Напомним, астролог Влад Росс ранее давал прогноз по поводу следующего президента США. Тогда астролог говорил, что его предыдущее предвидение уже сбывалось.

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Напомним, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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