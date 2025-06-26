Украину спасет женщина: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала новым предсказанием

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание об отношениях между Украиной и США. Она отметила, что вместо Трампа к власти в США должна прийти женщина.

Об этом Яна Пасынкова сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что ситуация для Украины улучшится с «приходом женщины».

«С приходом женщины заканчивается высасывание крови из нашей земли. В США или в Украине придет женщина. Где бы оно ни было, но пусть скорее приходит. Видимо, женщина со стороны Штатов, потому что сейчас выпадает такая история. Именно она будет чувствовать „испанский стыд“ за руководство страны. США сначала будут манипулировать. Эта женщина будет как-то влиять на Трампа или администрацию. Но здесь лопнет терпение и будет замена лидера», — сказала победительница «Битвы экстрасенсов».

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.