Украину ждет опасность в марте: прогноз астролога

Ольга Медвецкая рассказала, что может оказаться под атакой врага, но предвещает положительные новости.

Для Украины март 2023 года будет опасен из-за действий врага, однако будут и хорошие новости с фронта.

Такой прогноз сделала известная астролог Ольга Медвецкая.

По словам астроэксперта, около 15 марта будет риск российской массированной атаки на Украину.

Также читайте Март будет определяющим в плане дальнейших боевых действий — прогноз экстрасенса

"При этом возможно применение запрещенных видов оружия, в том числе химического", – отметила Медвецкая.

"Это может быть и/или с использованием методов нечестной борьбы, усиления лжи в мировых СМИ или запуск нового фейка, провокации со стороны врага", – добавила астролог.

Она предупредила об угрозе в период с 15 по 20 марта для всей энергетической сферы Украины. Не исключены угрозы и для транспортной системы. Речь идет о транспортных узлах, дорогах, вокзалах и в целом о транспорте, особенно авиационном.

В то же время Медвецкая прогнозирует хорошие новости с поля боя или хотя бы от партнеров государства.

"Думаю, что это все-таки будут "вести с полей", потому что это должны быть практические, долгосрочные и спланированные действия с положительным результатом", – предположила астролог.

Напомним, астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян спрогнозировал, что март для Украины будет "горячим", однако нового наступления со стороны России не будет.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год