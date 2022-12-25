Уничтожит его "маленький" человек из ФСО: известный астролог рассказал о смерти Путина и "беспощадном" бунте в РФ

В России будут бунты. Сейчас говорят, что русский народ не может взбунтоваться, но, как свидетельствует история, самый жестокий бунт – русский.

Об этом ТСН.ua известный астролог Влад Росс рассказал в эксклюзивном интервью.

"Все это произойдет весной при входе Плутона – символа смерти – в знак Водолей, связанный с РФ. Войдет он туда 23 марта, а выйдет 12 июня – в День независимости РФ. Поэтому я думаю, что ликвидация Путина (президент РФ Владимир Путин – ред.)", – сказал Росс.

Астролог также рассказал о смерти Путина, а именно о том, кто уничтожит диктатора.

"Его (Путина – ред.) уничтожение будет связано с его ближайшим окружением. Уничтожит его человек из ФСО, который ничего не означает, которому заплатят очень хорошие деньги. А кто будет его уничтожителем?.. Все мы понимаем, что это будут США и внешняя разведка Украины. У Путина будет загадочная смерть, как у Сталина. Понятно, что дни Путина сочтены", – добавил астролог.

Влад Росс подтвердил, что Путин болеет раком.

"Он заканчивает свое существование на 4 стадии рака. Метастазы уже ушли не только из кишечника, но и поступили уже в мозг", — сообщил Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Добавим, что поражение России в войне против Украины все больше заставляет президента РФ Владимира Путина и его окружения прибегать к помощи шаманов и астрологов.

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