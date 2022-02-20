Уникальная зеркальная дата 22.02.2022: что нужно делать, что категорически запрещено и ритуал для загадывания желаний

Уникальная зеркальная дата 22.02.2022: что нужно делать, что категорически запрещено и ритуал для загадывания желаний

Зеркальные даты - это уникальные даты в календаре.

22.02.2022 состоится уникальная зеркальная дата в феврале этого года. В этом материале собрали для вас информацию том, как с пользой провести день 22.02.2022 и как правильно загадывать желания, чтобы они сбылись.

Зеркальная дата: что это

С точки зрения эзотерики и нумерологии, зеркальная дата - это идеальный день для загадывания желаний, реализации ваших важных идей и новых начинаний, а энергетика этого дня способствует личностному развитию.

Зеркальная дата 22.02.2022: особенности

В 2022 году будет несколько уникальных зеркальных дат. Но эксперты считают, что самая мощная из них - полностью зеркальной. Известно, что именно такое даты называют палиндромами, так как они одинаково читаются с обеих сторон Специалисты утверждают, что 22.02.2022 — последняя зеркальная дата десятилетия.

Зеркальная дата 22.02.2022: что категорически запрещено делать

освободитесь от негативных мыслей и суждений;

не желайте никому зла;

не злорадствуйте;

не обсуждайте других;

не припоминайте старые обиды;

не ссорьтесь с окружающими и не ввязывайтесь в конфликты;

не лениться и не прокрастинируйте;

избегайте спонтанных покупок;

не ругайте себя за промахи и ошибки.

Зеркальная дата 22.02.2022: что нужно делать

загадывать желания;

начинать новые отношения;

строить планы на будущее;

мириться с любимым человеком;

признаваться в своих чувствах;

делать предложение руки и сердца.

Зеркальная дата 22.022.2022: ритуал для исполнения желаний

Чтобы мечта осуществилась, продумайте ее до мелочей и выразите в лаконичной форме. При этом не надо использовать слова "желаю" и "хочу". Затем пропишите свое желание на бумажном листе. До полуночи успейте спрятать от посторонних глаз листочек с желанием. Желание будет исполнено в ближайшее время.

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