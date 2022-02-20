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Уникальная зеркальная дата 22.02.2022: что нужно делать, что категорически запрещено и ритуал для загадывания желаний

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Уникальная зеркальная дата 22.02.2022: что нужно делать, что категорически запрещено и ритуал для загадывания желаний

ТСН.ua

Зеркальные даты - это уникальные даты в календаре.

22.02.2022 состоится уникальная зеркальная дата в феврале этого года. В этом материале собрали для вас информацию том, как с пользой провести день 22.02.2022 и как правильно загадывать желания, чтобы они сбылись. 

Зеркальная дата: что это

С точки зрения эзотерики и нумерологии, зеркальная дата - это идеальный день для загадывания желаний, реализации ваших важных идей и новых начинаний, а энергетика этого дня способствует личностному развитию. 

Зеркальная дата 22.02.2022: особенности

В 2022 году будет несколько уникальных зеркальных дат. Но эксперты считают, что самая мощная из них - полностью зеркальной. Известно, что именно такое даты называют палиндромами, так как они одинаково читаются с обеих сторон Специалисты утверждают, что 22.02.2022 — последняя зеркальная дата десятилетия. 

Зеркальная дата 22.02.2022: что категорически запрещено делать

  • освободитесь от негативных мыслей и суждений;
  • не желайте никому зла;
  • не злорадствуйте;
  • не обсуждайте других;
  • не припоминайте старые обиды;
  • не ссорьтесь с окружающими и не ввязывайтесь в конфликты;
  • не лениться и не прокрастинируйте;
  • избегайте спонтанных покупок;
  • не ругайте себя за промахи и ошибки.

Зеркальная дата 22.02.2022: что нужно делать

  • загадывать желания;
  • начинать новые отношения;
  • строить планы на будущее;
  • мириться с любимым человеком; 
  • признаваться в своих чувствах;
  • делать предложение руки и сердца. 

Зеркальная дата 22.022.2022: ритуал для исполнения желаний

  1. Чтобы мечта осуществилась, продумайте ее до мелочей и выразите в лаконичной форме. 
  2. При этом не надо использовать слова "желаю" и "хочу". 
  3. Затем пропишите свое желание на бумажном листе. 
  4. До полуночи успейте спрятать от посторонних глаз листочек с желанием. 
  5. Желание будет исполнено в ближайшее время.

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