Уран меняет игру: что принесет транзит планеты революций в 2025-2033 годах

Уран / © ТСН.ua

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С 2025 по 2033 год медленный, но мощный транзит Урана через Близнец может кардинально изменить коммуникацию, технологии и наше восприятие свободы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Астрологи называют Уран "прорывной" планетой - он разрушает старые системы, приносит неожиданные изменения и заставляет общество мыслить по-новому. И уже с лета 2025 года этот небесный бунтовщик входит в знак Близнецов — интеллектуальный, воздушный и многоголосый. Этот транзит продлится до 2033 г. и станет настоящим испытанием для информационного мира, образования, языка и человеческих связей.

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Что это значит для мира?

Уран в Близнецах — это технологическая революция, которая касается не только гаджетов, а прежде всего языка, мышления и нейронных связей. Это период прорыва в искусственном интеллекте, телепатических технологиях, цифровом образовании и новых формах связи.

Этот период будет непростым – как для политиков, так и для каждого человека. С одной стороны это шанс на прорыв в оборонных технологиях и новую волну цифровой безопасности. С другой стороны, период жестких информационных войн, искажение правды и глобального конфликта между новыми и старыми системами передачи знаний.

Поколение, которое родится или вырастет в период 2025-2033, будет мыслить иначе. Они могут воспринимать мир как сетку данных, а себя как информационных путешественников. Изменения в образовании, языке, ментальности станут нормой. А это вызов для всех, кто работает в образовательной сфере, СМИ и психологии.

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Уран всегда приносит неожиданное: обрушение традиционных СМИ, конец эпохи "классических" новостей, подъем альтернативных источников информации. Технологии "чтения мнений", цифровые близнецы, новые языки искусственного происхождения – это уже не фантастика, а возможная реальность к 2033 году.

Что делать?

Уран не спрашивает разрешения – он действует. Лучше всего, что мы можем сделать – быть гибкими, открытыми к переменам и готовыми учиться по-новому.

2025–2033 – это время, когда знания, язык и технологии станут главным полем боя. Кто сумеет на этом поле выстоять – станет частью нового мира. И хотя изменения будут бурными, именно они несут с собой настоящую свободу — ту, о которой мы только мечтали.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что принесет новый транзит Урана в 2025-2033 годах всем знакам зодиака .