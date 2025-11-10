Уран в Тельце с 8 ноября 2025 по 26 апреля 2026 года: какие изменения ждут все знаки зодиака

Уран / © ТСН.ua

С 8 ноября 2025 года по 26 апреля 2026 года Уран будет проходить через знак Тельца . Это время финансовых и технологических прорывов, нестандартных решений по вопросам собственности, земли и безопасности. Старые системы, казавшиеся незыблемыми, начнут разрушаться, чтобы освободить место для инноваций. Человечество пересмотрит понятие стабильности: что есть настоящая опора — деньги, земля или внутренняя свобода?

Овен

Возможны неожиданные изменения в сфере доходов. Вы можете найти новый источник заработка или потерять старое, чтобы открыть нечто более перспективное. Доверяйте интуиции.

Телец

Это ваше главное время перемен. Может измениться все: имидж, ценности, круг общения, даже место жительства. Уран призывает к свободе – не бойтесь стать собой, даже если это удивляет других.

Близнецы

Возможные внутренние трансформации – осознание глубоких страхов и изменение жизненных убеждений. Период благоприятен для медитаций, самоанализа и работы над эмоциональным балансом.

Рак

Друзья и социальные связи могут измениться радикально. Некоторые отношения отойдут, вместо этого придут люди, более близкие к вашим новым ценностям. Не бойтесь перемен в кругу общения.

Лев

Уран может принести карьерный взлет или резкий поворот в профессиональной сфере. Вы станете известны благодаря оригинальности или нестандартным идеям. Главное — не сопротивляться новому.

Дева

Вы начнете видеть мир под другим углом: путешествия, обучение, новые философские системы могут изменить ваше мышление. Не бойтесь менять старые убеждения – это шаг к свободе.

Весы

Изменения в финансовой сфере партнерства: возможно неожиданное наследие, инвестиции или раздел ресурсов. Следите за документами, но не бойтесь рисковать в разумных пределах.

Скорпион

Отношения переживут проверку. Уран может принести как разрыв, так и встречу человека, который изменит все. Важно оставаться собой, не утрачивая глубины чувств.

Стрелец

Новые технологии или нестандартные подходы к работе помогут вам вырваться из рутины. Обратите внимание на здоровье – меняйте привычки, если они мешают развитию.

Козорог

Уран стимулирует творчество, любовь и все, что делает жизнь ярче. Возможна внезапная влюбленность или новый творческий проект, который станет вашим призванием.

Водолей

Изменения в доме или семье: переезд, ремонт, новое видение того, что для вас дом. Уран поможет решать старые вопросы собственности и освободиться от обременительных обязательств.

Рыбы

Коммуникации станут источником вдохновения и возможностей. Возможен переход на дистанционную работу, запуск блога или обучение новым навыкам. Ваша сила – в слове.

Транзит Урана через Тельца – это время, когда нужно научиться жить по-новому, не бояться перемен и искать свободу даже в привычных вещах. Устаревшие модели поведения и мышления рушатся, освобождая место для настоящей стабильности — идущей изнутри.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

