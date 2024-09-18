Урожайное полнолуние 18 сентября 2024: 10 эзотерических афирмаций

Эти аффирмации поддерживают ваш внутренний баланс и положительный настрой, помогая вам максимально эффективно использовать энергию урожайного полнолуния.

Афирмации – это положительные утверждения или фразы, повторяющиеся для формирования и закрепления положительных изменений в мышлении и поведении. Они помогают перепрограммировать подсознание, улучшить самооценку и настроиться на достижение желаемых целей. Афирмации обычно используются для фокусировки внимания на положительных аспектах жизни и достижения личных или профессиональных целей.

Особенности периода урожайного полнолуния 18 сентября 2024 года

Урожайное полнолуние, которое состоится 18 сентября 2024 года, является временем кульминации и завершения, когда результаты нашего труда и усилий становятся видимыми. Это период, когда можно оценить достижения, поблагодарить за плоды своей работы и подготовиться к новым начинаниям. Она также способствует очищению и освобождению от старых ограничений, что открывает простор для новых возможностей и положительных изменений.

10 эзотерических афирмаций для урожайного полнолуния

"Я принимаю все блага, которые приносит мне жизнь, и благодарен за каждый достигнутый результат." "Моя энергия и усилия трансформируются в значительные достижения и положительные изменения." "Я открыт для новых возможностей и готов принимать положительные изменения в своей жизни." "Я освобождаюсь от всего, что больше не служит моему развитию, и с радостью принимаю новые начинания." "Моя внутренняя мудрость направляет меня к правильным решениям и действиям." "Я живу в гармонии с энергией полные и позволяю ей наполнять меня положительной силой и ясностью." "Мой жизненный путь освещается светом Луны, и я с уверенностью следует за ним." "Я принимаю свои достижения с гордостью и настроен на дальнейший успех и развитие." "Моя интуиция помогает мне распознать самые лучшие возможности и уверенно двигаться вперед." "Я верю в свою способность к трансформации и изменять свою жизнь к лучшему."

Эти аффирмации могут помочь вам настроиться на положительный результат, оценить свои достижения и подготовиться к новым возможностям во время урожайного полнолуния.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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