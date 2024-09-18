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Урожайное полнолуние 18 сентября 2024: 10 эзотерических афирмаций

Урожайное полнолуние 18 сентября 2024: 10 эзотерических афирмаций

Они способствуют активизации вашего потенциала и настройке на достижение новых целей и возможностей в вашей жизни. / Фото: ТСН.ua

Эти аффирмации поддерживают ваш внутренний баланс и положительный настрой, помогая вам максимально эффективно использовать энергию урожайного полнолуния.

Афирмации – это положительные утверждения или фразы, повторяющиеся для формирования и закрепления положительных изменений в мышлении и поведении. Они помогают перепрограммировать подсознание, улучшить самооценку и настроиться на достижение желаемых целей. Афирмации обычно используются для фокусировки внимания на положительных аспектах жизни и достижения личных или профессиональных целей.

Особенности периода урожайного полнолуния 18 сентября 2024 года

Урожайное полнолуние, которое состоится 18 сентября 2024 года, является временем кульминации и завершения, когда результаты нашего труда и усилий становятся видимыми. Это период, когда можно оценить достижения, поблагодарить за плоды своей работы и подготовиться к новым начинаниям. Она также способствует очищению и освобождению от старых ограничений, что открывает простор для новых возможностей и положительных изменений.

10 эзотерических афирмаций для урожайного полнолуния

  1. "Я принимаю все блага, которые приносит мне жизнь, и благодарен за каждый достигнутый результат."

  2. "Моя энергия и усилия трансформируются в значительные достижения и положительные изменения."

  3. "Я открыт для новых возможностей и готов принимать положительные изменения в своей жизни."

  4. "Я освобождаюсь от всего, что больше не служит моему развитию, и с радостью принимаю новые начинания."

  5. "Моя внутренняя мудрость направляет меня к правильным решениям и действиям."

  6. "Я живу в гармонии с энергией полные и позволяю ей наполнять меня положительной силой и ясностью."

  7. "Мой жизненный путь освещается светом Луны, и я с уверенностью следует за ним."

  8. "Я принимаю свои достижения с гордостью и настроен на дальнейший успех и развитие."

  9. "Моя интуиция помогает мне распознать самые лучшие возможности и уверенно двигаться вперед."

  10. "Я верю в свою способность к трансформации и изменять свою жизнь к лучшему."

Эти аффирмации могут помочь вам настроиться на положительный результат, оценить свои достижения и подготовиться к новым возможностям во время урожайного полнолуния.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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