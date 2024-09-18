Урожайное полнолуние 18 сентября 2024 года: что категорически запрещено делать

Урожайное полнолуние также является идеальным временем для саморефлексии, когда можно заглянуть внутрь себя и оценить, что следует сохранить, а что отпустить.
Урожайное полнолуние 18 сентября 2024 года – это время, когда Луна достигает полного освещения, обеспечивая максимальный свет и энергию. Это период кульминации, когда результаты наших усилий и достижений становятся четкими и видимыми. Оно приносит возможность подвести итоги, оценить пройденные этапы и собрать плоды своего труда. Это полнолуние способствует завершению старых дел, создавая простор для новых начинаний, и является идеальным моментом для внутреннего очищения и настройки на будущее.
Почему так называется
Термин "урожайное полнолуние" происходит из традиции, когда это астрономическое явление приходилось на время сбора урожая, что символизирует завершение цикла и сбора плодов труда. Оно получило свое название через ассоциацию со временем, когда фермеры собирали плоды своих усилий и планировали, что делать дальше. Урожайное полнолуние отмечается обильным освещением Луны, что позволяет ясно видеть результаты своего труда.
Что категорически запрещено делать
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Принимать важные решения. Во время урожайного полнолуния не рекомендуется принимать серьезные решения или начинать новые проекты, поскольку эмоциональный подъем может привести к поспешным или необдуманным шагам.
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Вступать в конфликты. В этот период следует избегать эмоциональных конфликтов и выяснения отношений, поскольку энергия полнолуния может усилить негативные эмоции и привести к эскалации недоразумений.
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Игнорировать знаки и интуицию. Игнорирование собственной интуиции и знаков, появляющихся во время этого полнолуния, может привести к пропуску важных возможностей или необеспечению гармонии в жизни.
Это время лучше использовать для оценки своих достижений, очищения от старых блоков и планирования будущего, чтобы максимально эффективно использовать энергию урожайного полнолуния для личного роста и развития.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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