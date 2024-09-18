Урожайное полнолуние 18 сентября 2024 года: что категорически запрещено делать

Урожайное полнолуние также является идеальным временем для саморефлексии, когда можно заглянуть внутрь себя и оценить, что следует сохранить, а что отпустить.

Урожайное полнолуние 18 сентября 2024 года – это время, когда Луна достигает полного освещения, обеспечивая максимальный свет и энергию. Это период кульминации, когда результаты наших усилий и достижений становятся четкими и видимыми. Оно приносит возможность подвести итоги, оценить пройденные этапы и собрать плоды своего труда. Это полнолуние способствует завершению старых дел, создавая простор для новых начинаний, и является идеальным моментом для внутреннего очищения и настройки на будущее.

Почему так называется

Термин "урожайное полнолуние" происходит из традиции, когда это астрономическое явление приходилось на время сбора урожая, что символизирует завершение цикла и сбора плодов труда. Оно получило свое название через ассоциацию со временем, когда фермеры собирали плоды своих усилий и планировали, что делать дальше. Урожайное полнолуние отмечается обильным освещением Луны, что позволяет ясно видеть результаты своего труда.

Что категорически запрещено делать

Принимать важные решения. Во время урожайного полнолуния не рекомендуется принимать серьезные решения или начинать новые проекты, поскольку эмоциональный подъем может привести к поспешным или необдуманным шагам. Вступать в конфликты. В этот период следует избегать эмоциональных конфликтов и выяснения отношений, поскольку энергия полнолуния может усилить негативные эмоции и привести к эскалации недоразумений. Игнорировать знаки и интуицию. Игнорирование собственной интуиции и знаков, появляющихся во время этого полнолуния, может привести к пропуску важных возможностей или необеспечению гармонии в жизни.

Это время лучше использовать для оценки своих достижений, очищения от старых блоков и планирования будущего, чтобы максимально эффективно использовать энергию урожайного полнолуния для личного роста и развития.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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