Урожайное полнолуние 7 октября 2025 года: чем особенно и что стоит сделать в этот период

Урожайное полнолуние / © ТСН.ua

Реклама

Урожайным или Harvest Moon называют полнолуние, которое наступает ближе всего к осеннему равноденствию. В этот период Луна восходит почти одновременно несколько ночей подряд, даря людям длинные светлые вечера. В древности именно под этим полнолунием завершали сбор урожая — отсюда и название.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

В 2025 году Урожайное полнолуние приходится на 7 октября и станет первым из трех осенних суперлуний. Луна в этот момент будет ближе к Земле, поэтому будет выглядеть больше и ярче.

Реклама

Астрологическое значение

Полнолуние состоится под знаком Овна, что символизирует действие, энергию и смелость. Это период, когда следует завершать то, что тянется из прошлого, принимать давно откладываемые решения и проявлять инициативу.

Однако эмоциональный фон может быть напряженным: усиливается импульсивность и склонность к конфликтам. Астрологи советуют избегать споров, направив энергию на творчество, физическую активность или очищение пространства.

Что стоит сделать во время Урожайного полнолуния

Подвести итоги года — вспомнить, чего удалось достичь, и поблагодарить за результаты.

Очистить дом и мысли — избавиться от вещей, обид или привычек, которые больше не служат.

Провести ритуал благодарности зажечь свечу, записать все, за что благодарны, и прочитать вслух.

Уделить внимание телу медитация, прогулка или легкая йога помогут снять напряжение.

Когда наблюдать

Полнолуние наступит в ночь с 6 на 7 октября, и Луна будет видна в небе в течение нескольких дней. Это отличное время для созерцания, подведения итогов и внутренней перезагрузки перед зимним периодом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.