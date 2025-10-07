Урожайное полнолуние 7 октября 2025: нюансы периода и что категорически запрещено делать

Урожайное полнолуние / © ТСН.ua

Урожайное полнолуние — это полнолуние, которое наступает ближе к осеннему равноденствию. Оно получила свое название еще со времен, когда крестьяне завершали урожай под ярким лунным светом. В 2025 году это событие выпадает на 7 октября и будет происходить под знаком Овна, что символизирует инициативу, действие и огненную решительность.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Это также суперлуние — Луна будет находиться на минимальном расстоянии от Земли, поэтому будет выглядеть больше и влиять на эмоциональное состояние людей сильнее обычного.

Энергетика периода

Полнолуние в Овне пробуждает внутренний огонь, призывает к решительным шагам и завершению незаконченных дел. В настоящее время усиливается потребность в свободе, самоутверждении и действии. В то же время эмоциональное напряжение растет — многие могут ощутить раздражение, импульсивность или желание «выпустить пар».

Астрологи советуют не действовать на эмоциях и не начинать новых проектов, а освобождать место для нового — очищать пространство, закрывать старые дела, прощать, подводить итоги.

Что категорически запрещено делать во время Урожайного полнолуния

Не ссорьтесь и не выясняйте отношения. Полнолуние в Овне усиливает конфликтность, а сказанные в это время слова могут надолго оставить след. Не принимайте импульсивные решения. Эмоции могут затмить логику – лучше переждать несколько дней. Не начинайте новых дел и сделок. Полнолуние — это время завершения, а не старта. Не перегружайте организм. В этот период сердечно-сосудистая система чувствительна к колебаниям Луны, поэтому лучше избегать стресса и физического перенапряжения. Не одалживайте и не давайте деньги. Энергетика этого времени связана с очищением, а не обменом — риск потерь. Не скапливайте образ и негатив. Выбросьте старое – как из дома, так и из души.

Что стоит сделать взамен

Провести ритуал очищения – убрать дом, проветрить пространство, зажечь свечу или аромат.

Написать список благодарности за все, что удалось, и сжечь лист с тем, от чего хотите освободиться.

Прислушиваться к себе, провести время в тишине или на природе.

Сделать медитацию на отпуск — вообразить, как все лишнее исчезает из вашей жизни.

Когда и как наблюдать

Полнолуние наступит в 14:49 по киевскому времени 7 октября , но самой красивой она будет в вечерние часы после захода Солнца. Луна будет оставаться яркой в течение нескольких дней, поэтому созерцание неба станет прекрасным способом успокоиться и настроиться на гармонию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

