Урожайное полнолуние: что можно делать и чего лучше избегать

Это полнолуние в астрологическом знаке Рыб.
Это полнолуние наступит 21 сентября в 2:54 минуты по Киеву. Это полнолуние — в Рыбах. Несмотря на то, что это — полнолуние, а не новолуние, когда стоит заниматься планированием, этот период лунного календаря уместно посвятить планированию, решением юридических вопросов и тому подобное. Медитируйте на щедрость, оптимизм и богатство. Научитесь избавляться того, что мешает вам двигаться дальше. Речь идет о токсичных отношения и плохих привычках, ведь вы достойны лучшего.
Согласно различными языческими и фермерскими календарями, полнолуние в сентябре называется урожайной. Это и неудивительно, ведь продолжается сбор урожая. Ранее свет полные позволяло крестьянам собирать урожаи с полей до поздней ночи. Также иногда эту полнолуние называют ячменной, кукурузной, вишневой (не удивляйтесь, в некоторых частях мира только зреют эти ягоды), фруктовая, осетровая. Среди довольно экзотических названий — полнолуние, что поет, полнота рассказчицы, полнолуние, когда олень роет землю.
Эта полнолуние свидетельствует о сборе урожая — не только физическом, но и духовном. Также нужно подумать над балансом в нашей жизни, немного замедлиться, ведь с началом холодов даже сок в растениях течет медленнее, а поскольку мы — частица природы, нам стоит прислушаться к ней, чтобы избежать сезонной депрессии. К тому же это период благодарности за дары вселенной и время наслаждения за плодородие в нашей жизни.
Пришло время готовиться к зиме. Обратите внимание на одежду, запасы и ваших родных. Проводите больше времени на кухне, готовьте из сезонных продуктов и специй.
Учитывайте то, что урожайная полнолуние приходится на кельтский месяц виноградной лозы, поэтому уместно учитывать еще и эти энергии осеннего периода.
Полнолуние 21 сентября: что следует делать
- лишите дом от мусора и старых вещей;
- осознайте свои цели;
- проанализируйте, куда двигаться дальше;
- поймите, на что направить силы осенью и зимой;
- украсьте рабочий стол или алтарь (если вы — язычник) кристаллами оливину, хризолита и цитрина;
- зажигайте в аромалампе эфирные масла гардении и бергамота;
- украсьте дом астрами и лилиями;
- если вы верите в языческих богов, то обращайтесь к Персефоне, Тору, Дионису, Деметре, Церере, Исиде, Фрее и тому подобное;
- поработайте с собственным психическим здоровьем;
- обращайтесь к силам своего рода;
- гадайте;
- собирайте дождевую воду и осенние листья;
- учитесь чему-то новому.
Полнолуние 21 сентября: что категорически запрещено делать
- занимать деньги;
- давать что-то в долг;
- рубить дрова
- обрезать деревья;
- избегать операций и удаления зубов.
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