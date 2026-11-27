Гороскоп на 28 ноября 2026 года / © Credits

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Гороскоп на 28 ноября 2026 года сулит трём знакам зодиака успех, признание и приятные сюрпризы. По прогнозу астрологов, оппозиция Луны в Льве к Плутону в Водолее будет благоприятствовать тем, кто не боится выделяться среди других и остается верным себе.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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В этот день залогом успеха может стать именно индивидуальность. Вместо того чтобы подстраиваться под ожидания окружающих, стоит довериться собственным убеждениям.

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Овен

Овны могут неожиданно завоевать признание благодаря решениям, противоречащим общепринятым правилам. То, что раньше казалось препятствием на пути к успеху, в этот день может стать их главным преимуществом.

Астрологи советуют представителям этого знака не отказываться от собственных принципов ради одобрения окружающих. Именно самостоятельность поможет им добиться результата, который принесет истинное удовольствие.

Лев

Для Львов суббота может стать днём больших возможностей. Их способность привлекать внимание и выделяться среди других поможет произвести впечатление на влиятельного человека.

Представителей этого знака может ждать шанс, к которому они долго готовились. Астрологи рекомендуют не растеряться и максимально воспользоваться благоприятными обстоятельствами.

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Козерог

Козероги смогут насладиться плодами своего упорного труда. Дисциплинированность, решительность и последовательность в достижении целей помогут им одержать очередную победу.

Этот успех может стать толчком к новым достижениям. По прогнозам астрологов, Козерогам не придётся отступать от своих принципов, чтобы добиться желаемого.

Напомним, астрологи предупредили, что 28 ноября 2026 года — день, когда можно воплощать в жизнь любые — даже очень сложные и трудоемкие — новые идеи.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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