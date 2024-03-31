В апреле украинцы будут массово выезжать из страны: астрологиня предупредила об опасности

Астрологиня Яна Тимощук предполагает, что апрель для Украины будет сложным из-за обстрелов России. Чтобы обезопасить себя, люди будут "массово выезжать из Украины".

Такой прогноз астрологиня озвучила в интервью УНИАНу.

"Народ будет массово уезжать из Украины, люди будут искать любые способы, чтобы обезопасить себя. Но есть и такой момент, что люди, выехавшие из Украины в начале великой войны, могут возвращаться. На самом деле, апрель поднимет дух украинцев и будут новости, которым они будут радоваться", — сказала она.

По ее предположениям, очень сильные прилеты будут по востоку Украины. Астрологиня предполагает, что там Россия будет укрепляться, потому будет много потерь.

"В центре Украины будет укрепление. Туда будет больше финансовых влияний, но разрушения из-за агрессии РФ все же будут. К тому же будут перестановки у власти, потому что там сейчас происходят какие-то игрища. На севере нашей страны будут проблемы с водой, светом и питанием". Приграничная территория очень фонит. Могут быть удары по критической инфраструктуре, а также вижу предателей, которые будут сдавать позиции", — добавила она.

Также будет опасно на западной Украине. Россия будет атаковать эти регионы ракетами и дронами.

"Что касается юга, то большие угрозы с моря, связанные с портами и мостами, вышками, сотовой связью и энергетикой", — рассказала астрологиня.

Напомним, черный маг Виктор Литовский предусмотрел, будет ли новое наступление России на Украину.

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