В каких городах Украины будет самое опасное в 2025 году: прогноз таролога

Для Херсона существует угроза повторной оккупации.
Херсон, Кривой Рог, Днепр, Харьков и Сумы – это города, которым в этом году больше всего будут угрожать обстрелы со стороны российской армии. При этом для Херсона существет угроза повторной оккупации.
Такой прогноз сделала таролог Natalis Domini в комментарии УНИАН.
Провидица сделала расклад на картах Таро, чтобы определить самые опасные для жизни города в Украине.
"Туда могут и дроны залетать, и может "прилетать" что-то другое. Чем дальше город расположен от фронта, тем там безопаснее. Однако есть исключение – Киев, поскольку в этой войне столица для российских оккупантов является символической целью", — сказала она.
Таролог также сделала расклад на вероятность повторной оккупации Херсона, в котором выпали Башня и Двойка Жезлов.
Гадалка объяснила, что Башня – это отрицательная карта, предупреждающая о разрушении, а Двойка Жезлов говорит о дороге и планах.
По словам Natalis Domini, такой расклад предупреждает об угрозе для Херсона снова оказаться под российской оккупацией.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика, предрассудки – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова считает, что война не закончится в 2025 году.
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