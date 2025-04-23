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- Астрология
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В каком году Россия снова нападет на Украину: экстрасенс назвала точную дату
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала год, когда Россия может снова напасть на Украину.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что России сейчас действительно нужна передышка. Однако она добавила, что перемирие будет продолжаться недолго.
«Россиянам действительно нужна передышка. Очень сильно, чтобы они не говорили. Она им нужна для того, чтобы пополнить резервы и в 2030 году снова прийти и предъявить нам, где чье», — сказала она.