В каком году Россия снова нападет на Украину: экстрасенс назвала точную дату

Яна Пасинкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала год, когда Россия может снова напасть на Украину.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что России сейчас действительно нужна передышка. Однако она добавила, что перемирие будет продолжаться недолго.

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«Россиянам действительно нужна передышка. Очень сильно, чтобы они не говорили. Она им нужна для того, чтобы пополнить резервы и в 2030 году снова прийти и предъявить нам, где чье», — сказала она.