В Кривом Роге в результате атаки врага много повреждений в многоэтажках и больнице

К счастью, обошлось без жертв.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о ситуации в городе после вражеской атаки.
"Слава Богу, все живы. Перебиты центральные коллекторы, электричество, троллеи. Много повреждений в многоэтажках. Пострадала больница", — заявил он в сообщении.
"Штаб помощи работает. Водители, энергетики, транспортники и коммунальщики ликвидируют последствия", — говорится в сообщении чиновника.
Напомним, во время объявленной воздушной тревоги вечером в среду, 18 декабря, в Воздушных силах предупредили о движении двух скоростных целей в направлении города Кривой Рог, призвав жителей находиться в укрытиях.
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