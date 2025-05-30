В Овне начинается новый цикл, а Тельцов испытывают на прочность: кельтский гороскоп деревьев на 30 мая 2025 года

Кельтский календарь деревьев / © ТСН.ua

Реклама

Огам - древняя кельтская письменность, которая использовалась для ритуальных надписей, обозначения священных границ и как средство символического передачи знаний. Каждый знак агама соответствует определенному дереву, что, в свою очередь, символизирует архетипическую силу, природное качество или трансформационную энергию.

В современном мире агам используют в качестве системы для гадания — кельтского гороскопа деревьев.

Сегодня, 30 мая 2025 года, мы прочитали эти знаки так, словно это письма от природы к каждому зодиакальному знаку.

Реклама

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 19 апреля)

«Beith» — Береза

В этот день открывается новый цикл. Береза символизирует очистку, обновление и прорыв. Не бойтесь начать то, что долго не решались — сегодня энергия поддерживает первый шаг.

Телец (20 апреля – 20 мая)

«Duir — Дуб

День испытывает вашу стойкость, но одновременно награждает внутренней силой. Дуб кельтов был символом мудрости и власти. Примите долго откладываемое решение — вы имеете внутреннюю опору.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

«Fearn — Ольха

Ольха призывает к исцеляющей коммуникации. День удачен для важных разговоров, написания писем или внутреннего диалога. Позвольте словам течь, как весенняя вода.

Реклама

Рак (21 июня – 22 июля)

«Saille» — Ива

Ива просит отдаться потоку. День эмоционально глубокий – не держитесь за контроль, лучше обратите внимание на интуицию. Ощущения сегодня правдивее логики.

Лев (23 июля – 22 августа)

«Coll» - Лещина

Символ скрытой мудрости Сегодня стоит довериться неожиданным подсказкам — будь то сны или символические знаки — это путь к собственной истине.

Дева (23 августа – 22 сентября)

«Nuin» - Ясен

День организации и мышления Ясен напоминает, что структура — не ограничение, а мост к воплощению идей.

Весы (23 сентября – 22 октября)

«Straif» - Терен

Этот символ говорит о внутреннем вызове или искушении. Весы могут почувствовать эмоциональную нестабильность, но именно она откроет путь к более глубокому пониманию себя.

Реклама

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

«Ruis» - Бузина

Символ трансформации и мистические откровения. День способствует завершению старых связей, внутреннему прощанию или очищению через ритуал. Все, что оставляет вас сегодня, уже выполнило свою роль.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

«Luis» — Рябина.

Рябина защищает и придает силы на пути. День для активного движения, путешествий или обучения. Доверие к внутреннему компасу принесет больше благ.

Козорог (22 декабря – 19 января)

«Eadha» - Осина

Этот символ призывает встретиться с страхами. Но в каждом трепете осины — решительность жить. День для того, чтобы признать свою уязвимость и превратить ее в силу.

Водолей (20 января – 18 февраля)

«Ngetal» — Тростник

Символ слова, ритуала, исцеления Вас зовет новый стиль мышления.

Реклама

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

«Uilleand» — Можжевельник

Можжевельник очищает и возвышает дух. День удачен для медитаций, ограничения внешнего шума и возвращения в тишину. Рыбы, которые найдут свой центр, смогут прикоснуться к сакральному.

30 мая — день, когда природа говорит с нами на древнем языке деревьев. Огамическая энергия открывает новые двери для самопознания, мудрости и внутренней гармонии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .

Реклама