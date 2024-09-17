В сентябре Земля получит новую "луну", которая будет вращаться вокруг нашей планеты

Малый астероид под названием 2024 PT5, диаметром около 33 футов, выйдет на орбиту Земли с 29 сентября и будет оставаться в нашем гравитационном поле до 25 ноября этого года. Астероид совершит один оборот вокруг Земли, а затем продолжит свое путешествие по космосу.

Об этом пишет Daily Mail.

Астероид 2024 года PT5 был замечен 7 августа с помощью системы оповещения об астероидах NASA (ATLAS). Наблюдения за его траекторией показали, что астероид попадет под влияние гравитационного поля Земли, двигаясь по подковообразной траектории, подобно предыдущим околоземным объектам.

Согласно исследованиям ученых из Мадридского университета Комплутенсе, астероид будет находиться в гравитационном поле Земли на ограниченное время. Астрономы ожидают, что он обернется вокруг нашей планеты через 53 дня, после чего снова отправится в глубины Солнечной системы.

Есть предположение, что 2024 год PT5 происходит из пояса астероидов Арджуны — группы космических тел, чьи орбиты вокруг Солнца похожи на земные. Однако другие ученые, в частности, Пол Чодас, директор Центра изучения околоземных объектов NASA, предполагают, что этот мини-месяц может быть фрагментом Луны, выброшенным в результате удара.

Исследователи отмечают, что чтобы астероид считался полноценной мини-луной, он должен совершить хотя бы один полный оборот вокруг Земли. По словам Лэнса Беннера из NASA, 2024 PT5 не отвечает этому критерию, поскольку не завершит полный цикл в системе Земля-Луна.

Астероиды, как 2024 г. PT5, хотя и не представляют непосредственной угрозы для Земли, напоминают нам о множестве космических объектов, пролетающих вблизи нашей планеты. Изучение таких тел помогает лучше понимать их поведение и потенциальное взаимодействие с Землей, что важно для обеспечения космической безопасности.

Напомним, 18 сентября 2024 года нас ждет Лунное затмение, которое связано с получением результата, завершением, принятием решений. Подводятся итоги предыдущих 6 месяцев, что позволит нам перейти в новое пространство с новыми задачами и целями.

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