- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Время на прочтение
- 1 мин
В Туапсе после атаки дронов повреждена портовая инфраструктура, вспыхнул пожар
В ночь на 2 ноября в российском Туапсе после атаки беспилотников загорелась портовая инфраструктура. Местные жители сообщают о взрывах в нескольких районах Краснодарского края.
В ночь на 2 ноября в российском городе Туапсе (Краснодарский край) раздались взрывы. Местные власти сообщают, что в результате атаки беспилотников повреждена портовая инфраструктура, после чего возник пожар.
«В Туапсе продолжается отражение атаки БПЛА. По сообщению ЕГДС города, в результате падения беспилотников зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении оперативного штаба региона.
Местные жители в соцсетях публикуют видео взрывов в районе Дагомыса (Сочи) и Лазаревского, где в момент атаки были слышны звуки сирен.
Региональные власти утверждают, что системы противовоздушной обороны отражали атаку.
Напомним, что в Московской области пропало электричество после атаки "добрых" дронов.