В Туапсе после атаки дронов повреждена портовая инфраструктура, вспыхнул пожар

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 2 ноября в российском городе Туапсе (Краснодарский край) раздались взрывы. Местные власти сообщают, что в результате атаки беспилотников повреждена портовая инфраструктура, после чего возник пожар.

«В Туапсе продолжается отражение атаки БПЛА. По сообщению ЕГДС города, в результате падения беспилотников зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Местные жители в соцсетях публикуют видео взрывов в районе Дагомыса (Сочи) и Лазаревского, где в момент атаки были слышны звуки сирен.

Региональные власти утверждают, что системы противовоздушной обороны отражали атаку.

Напомним, что в Московской области пропало электричество после атаки "добрых" дронов.