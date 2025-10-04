В Украине прекратится "бусификация" и исчезнут ТЦК: прогноз астролога

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

Известный астролог Алла Вишневецкая прогнозирует, что в ближайшие месяцы кардинально изменится ситуация с мобилизацией украинцев и работой территориальных центров комплектования.

Свой прогноз она опубликовала в сети TikTok.

По словам провидицы, в начале декабря 2025 года распадется астрологический аспект, который, по ее мнению, способствовал явлению «бусификации».

Реклама

«Это означает, что в контексте такого подхода к мобилизации начнутся серьезные изменения», — пояснила Вишневецкая.

С марта 2026 года, по словам астролога, территориальные центры комплектования могут быть расформированы.

Она подчеркнула, что это не означает отмену воинского учета, но система призыва претерпит радикальные изменения, а нынешний формат работы ТЦК «уйдет в прошлое».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски озвучила свое видение будущей зимы 2025-2026 годов в Украине. Она предупредила, что холодный сезон будет непростым, однако катастрофических сценариев ожидать не стоит.