- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 784
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине прекратится "бусификация" и исчезнут ТЦК: прогноз астролога
Система призыва претерпит радикальные изменения, а нынешний формат работы ТЦК «уйдет в прошлое».
Известный астролог Алла Вишневецкая прогнозирует, что в ближайшие месяцы кардинально изменится ситуация с мобилизацией украинцев и работой территориальных центров комплектования.
Свой прогноз она опубликовала в сети TikTok.
По словам провидицы, в начале декабря 2025 года распадется астрологический аспект, который, по ее мнению, способствовал явлению «бусификации».
«Это означает, что в контексте такого подхода к мобилизации начнутся серьезные изменения», — пояснила Вишневецкая.
С марта 2026 года, по словам астролога, территориальные центры комплектования могут быть расформированы.
Она подчеркнула, что это не означает отмену воинского учета, но система призыва претерпит радикальные изменения, а нынешний формат работы ТЦК «уйдет в прошлое».
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски озвучила свое видение будущей зимы 2025-2026 годов в Украине. Она предупредила, что холодный сезон будет непростым, однако катастрофических сценариев ожидать не стоит.