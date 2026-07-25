В жизни четырёх знаков китайского зодиака наступит удачный период: кому повезёт 25 июля

Китайский гороскоп / © Pexels

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Суббота, 25 июля 2026 года, может стать переломным днём для четырёх знаков китайского зодиака. По прогнозу астрологов, день Металлической Крысы, приходящийся на месяц Деревянной Овцы и год Огненного Лошади, будет способствовать новым начинаниям, важным решениям и уверенным шагам в будущее.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Дракон

Для Драконов наступает благоприятный момент для профессионального роста. Астрологи считают, что именно 25 июля многие решатся воплотить в жизнь бизнес-идею, которую давно вынашивали. Поддержка близких и друзей поможет завершить последние приготовления к запуску проекта. Даже если всё ещё не идеально, этот день подходит для старта и демонстрации своих замыслов миру.

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Обезьяна

Представители этого знака могут встретить человека, который станет ценным партнером для сотрудничества. Вероятно, знакомство произойдет через социальные сети. Откровенные советы, конструктивная обратная связь и совместное обсуждение идей помогут определить дальнейшие шаги. К концу дня Обезьяны поймут, насколько важно иметь рядом единомышленников.

Бык

Для Тельцов суббота станет днём постепенного, но уверенного продвижения к финансовой стабильности. Они не будут рассчитывать на быстрые результаты, а сосредоточатся на долгосрочных целях. Пересмотр планов, дисциплина и психологическая готовность к вызовам помогут почувствовать, что все усилия начинают приносить желаемый результат.

Крыса

Крысы могут почувствовать желание более активно участвовать в жизни своего сообщества. Астрологи прогнозируют, что участие в местных мероприятиях или новые знакомства откроют возможности для общения с людьми, которые разделяют схожие ценности и готовы вместе работать над полезными инициативами. Первые шаги в этом направлении могут положить начало позитивным изменениям.

Напомним, астрологи предупреждают, что 25 июля 2026 года — день, когда следует совершать только добрые поступки, ведь любое зло — даже на уровне намерений — очень быстро будет наказано.

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Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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