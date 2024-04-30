Вальпургиева ночь 1 мая 2024 года: три ритуала для увеличения сексуальности

Вальпургиева ночь, как и многие другие праздники, может считаться временем для обращения к сексуальности и открытия новых аспектов вашего отношения к нему. Однако важно помнить о собственных границах и комфорте, а также об уважении к партнеру.

Вот три ритуала, которые могут помочь вам увеличить сексуальность в Вальпургиеву ночь.

Медитация на энергию сексуальности Садитесь в удобном положении в темном, спокойном месте. Закройте глаза и сосредоточьте внимание на своем дыхании. Возьмите несколько глубоких, ровных вдохов и выдохов. После этого представьте себе, что вы впитываете энергию сексуальности из окружающего пространства. Почувствуйте, как эта энергия восполняет вас, делает вас более привлекательными и сексуальными. Зарядка афродизиаками: Вальпургиевая ночь известна своей магической энергией, поэтому это замечательное время для заряжания афродизиаками или эротическими объектами. Вы можете положить свои объекты на окно или под лунный свет, сохраняя их днем в тени, а ночью в лунных лучах. Во время зарядки визуализируйте свои намерения по увеличению сексуальности и привлекательности. Ритуал любви: совместно с вашим партнером или самостоятельно вы можете провести ритуал любви, включающий свечи, эфирные масла или ароматы. Садитесь вместе или один рядом с другим, закройте глаза и поблагодарите друг друга за присутствие в вашей жизни. Затем нарисуйте на своем теле или теле вашего партнера символы любви и привлекательности, используя масла или ароматы. Старайтесь услышать, увидеть, почувствовать и почувствовать окружающую вас энергию любви.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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