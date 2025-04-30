Вальпургиева ночь 1 мая 2025: что это за праздник, предрассудки и приметы

Вальпургиева ночь / © ТСН

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Вальпургиевая ночь — это ночь на грани весны и лета, когда мир утончается, и между просторами видимого и невидимого возникает особая трещина. Ее празднуют с закатом 30 апреля до рассвета 1 мая — в период пробуждения природы, когда энергии плодородия, чувственности и свободы достигают пика. Этот языческий праздник глубоко укоренился в европейских традициях, хотя и позже был обернут в образы христианской святой Вальпурги.

В древности считалось, что именно этой ночью колдуны, ведьмы и свободные души собираются на высоких холмах или лесных полянах на шабаше - празднование силы, интуиции и женской магии. Сегодня Вальпургиева ночь ассоциируется с огнем, очищением, защитой и магией перемен.

Суеверия Вальпургиевой ночи

Не ссорьтесь . В эту ночь энергия очень чувствительна. Любой конфликт может затянуться весь год или привлечь темные силы.

Не оставляйте зеркала незакрытыми . Они считаются порталами и в эту ночь особенно активны. Можно накрыть тканью или закрутить свободной лентой.

Не подбирайте ничего на перекрестке . Это особое место силы, и предметы там могут быть волшебными "ловушками".

Не рассказывайте сны, увиденные этой ночью, – считается, что так вы отдаете свою судьбу.

Приметы

Если ночь звездная и тихая – лето будет теплым и спокойным.

Если сжечь старую вещь в костре, вместе с ней пойдет неудача.

Услышите сову до рассвета — стоит подумать, от чего пора защищаться.

Если в Вальпургиевую ночь кто-то признается в любви — союз будет страстным и судьбоносным.

Вальпургиева ночь — время не пугаться тьмы, а прикоснуться к ней с уважением. Это ночь, когда можно очистить себя, свое жилье и душу от устаревшего, попросить защиты у сил природы, обновить намерения и встретить май с внутренним светом.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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