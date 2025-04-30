Вальпургиева ночь 1 мая 2025: что категорически запрещено делать

Вальпургиева ночь / © ТСН

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Вальпургиева ночь 1 мая 2025 года — сакральная граница между светом и тьмой, ночь, когда открываются порталы между мирами, а энергии природы достигают пика перед праздником Белтайн (кельтский праздник — ред.). В этом году она приходится на период возрастающей Луны, что усиливает влияние на эмоциональную очистку, интуицию, пророческие сны и ритуалы перехода.

Что категорически запрещено делать в ночь Вальпургиева:

Не стоит ссориться или выяснять отношения — это обостряет темную энергетику ночи и может надолго закрепить конфликты.

Не вспоминайте обиды и не открывайте старые раны — ночь предназначена для отпуска, а не для возвращения к боли.

Избегайте проклятий и манипуляций — в эту ночь все, что вы отдаете, возвращается втрое.

Не оставляйте зеркала открытыми на ночь — по поверью, через них могут проникать сущности из других миров.

Не ложитесь спать с отрицательными мыслями — это ночь, когда сны формируют ваши намерения на ближайшее будущее.

Особенности периода:

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Это ночь глубокого внутреннего преобразования, идеальная для прощания со стариком, усиления интуиции, работы с огнем и лунным светом, создания оберегов и очистки пространства.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".