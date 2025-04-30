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Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
83
Время на прочтение
2 мин

Вальпургиева ночь 1 мая 2025: что стоит сделать

Вальпургиева ночь – это время, когда древние силы весны раскрываются в полной мере.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Вальпургиева ночь

Вальпургиева ночь / © ТСН

Вальпургиева ночь 1 мая 2025 года — мощный мистический переход между весенним равноденствием и летним солнцестоянием, ночь, когда, по преданию, тонкая граница между мирами исчезает. Она приходится на ночь перед Белтайном (кельтский праздник — ред.) и считается временем очищения, магии, отпуска старого и призыва обновления. В этом году она совпадает с растущей Луной, что усиливает энергетику перемен и ритуалов на привлечение.

Что следует сделать в Вальпургиеву ночь 1 мая 2025 года:

  • Очистка пространства и себя: обкурите дом полынью, шалфеем, можжевельником или используйте соль для очистки порогов и подоконников.

  • Ритуал прощания со старым: напишите на бумаге то, что хотите оставить в прошлом — страхи, обиды, отношения, установки Сожгите лист со словами благодарности за пройденное.

  • Огонь как символ очищения: если есть возможность, разожгите костер или зажгите свечу — это символический акт перехода, очищения и защиты.

  • Защитные амулеты: заряжайте амулеты или талисманы огнем и лунным светом. Можно сделать узелковый оберег из красной нити или сплести защитную косу из трав.

  • Магия намерений: в растущую Луну особенно сильно действует формулировка желаний.

  • Подготовка к Белтайну: соберите первые цветы, украсьте дом зеленью, сплетите ленты — все это зарядит дом праздничной энергией будущего расцвета.

  • Медитация или ночные практики: устройте ночную тишину с медитацией на трансформацию.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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