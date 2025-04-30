Вальпургиева ночь 1 мая 2025: что стоит сделать

Вальпургиева ночь / © ТСН

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Вальпургиева ночь 1 мая 2025 года — мощный мистический переход между весенним равноденствием и летним солнцестоянием, ночь, когда, по преданию, тонкая граница между мирами исчезает. Она приходится на ночь перед Белтайном (кельтский праздник — ред.) и считается временем очищения, магии, отпуска старого и призыва обновления. В этом году она совпадает с растущей Луной, что усиливает энергетику перемен и ритуалов на привлечение.

Что следует сделать в Вальпургиеву ночь 1 мая 2025 года:

Очистка пространства и себя : обкурите дом полынью, шалфеем, можжевельником или используйте соль для очистки порогов и подоконников.

Ритуал прощания со старым : напишите на бумаге то, что хотите оставить в прошлом — страхи, обиды, отношения, установки Сожгите лист со словами благодарности за пройденное.

Огонь как символ очищения : если есть возможность, разожгите костер или зажгите свечу — это символический акт перехода, очищения и защиты.

Защитные амулеты : заряжайте амулеты или талисманы огнем и лунным светом. Можно сделать узелковый оберег из красной нити или сплести защитную косу из трав.

Магия намерений : в растущую Луну особенно сильно действует формулировка желаний.

Подготовка к Белтайну : соберите первые цветы, украсьте дом зеленью, сплетите ленты — все это зарядит дом праздничной энергией будущего расцвета.

Медитация или ночные практики: устройте ночную тишину с медитацией на трансформацию.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.