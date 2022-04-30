Вальпургиева ночь и солнечное затмение 30 апреля: что нужно делать и что категорически запрещено

Вальпургиева ночь и солнечное затмение 30 апреля: что нужно делать и что категорически запрещено

Частичное солнечное затмение произойдет 30 апреля в 23:28 по киевскому времени в созвездии Тельца.

30 апреля состоится частное солнечное затмение и новолуние. В этом материале расскажем, что нужно делать и что категорически запрещено.

Солнечное затмение: что это

Солнечное затмение — астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна закрывает (затмевает) полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращённая к Земле, не освещена, и сама Луна не видна.

Солнечные затмения часто упоминаются в античных источниках. Ещё большее число датированных описаний содержится в западно-европейских средневековых хрониках и анналах. Большое число описаний солнечных затмений с древнейших времён содержится также в хрониках Восточной Азии, прежде всего в династийных историях Китая, в арабских хрониках и летописях Киевской Руси.

Солнечное затмение 30 апреля: что будет видно

Частичное солнечное затмение произойдет 30 апреля в 23:28 по киевскому времени в созвездии Тельца.

Солнечное затмение 30 апреля 2022 года будет видно в Южной Америке (Чили, Аргентина, юг Перу, юго-западная половина Боливии, Парагвай (кроме его востока и северо-востока), почти весь Уругвай (кроме его крайней восточной точки и её окрестностей) и очень малая часть Бразилии (район города Уругваяна вблизи границ с Аргентиной и Уругваем), а также в южной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана, в крайней юго-западной зоне акватории Атлантического океана и на некоторых участках тихоокеанского побережья Антарктиды. Его энергетический пик продлится на протяжении почти четырех часов.

Солнечное затмение и Вальпургиева ночь 30 апреля: особенности

Интересно, что по времени солнечное затмение совпадет з Вальпургиевой ночью — это ночь с 30 апреля на 1 мая. Во многих странах Западной Европы в эту ночь отмечается праздник весны, восходящий к дохристианским традициям.

В кельтских странах примерно в это же время отмечался Белтайн, а в некоторых германских землях, у англичан, чехов, словаков и литовцев на 1 мая принято водить хоровод вокруг Майского дерева. У лужичан с Вальпургиевой ночи до Вознесенья стояли майские деревья. Название ночи происходит от имени христианской святой Вальпурги, чей день отмечается 1 мая.

Солнечное затмение 30 апреля: что нужно делать

двигаться от застоя к динамике, переменам, обновлению;

вовремя рушить то что устарело;

бороться со сложными обстоятельствами;

преодолевать кризисы;

заставить деньги работать;

использовать физические, энергетические, сексуальные ресурсы для достижения целей;

слушать и реагировать на зов интуиции.

Солнечное затмение 30 апреля: что категорически запрещено делать

употреблять спиртные напитки;

рисковать;

идти на авантюры;

отправляться в путешествие;

знакомиться с новыми людьми;

водить автомобиль;

спешить с принятием решений.

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