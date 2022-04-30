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Вальпургиева ночь и солнечное затмение 30 апреля: что нужно делать и что категорически запрещено

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Вальпургиева ночь и солнечное затмение 30 апреля: что нужно делать и что категорически запрещено

ТСН.ua

Частичное солнечное затмение произойдет 30 апреля в 23:28 по киевскому времени в созвездии Тельца.

30 апреля состоится частное солнечное затмение и новолуние. В этом материале расскажем, что нужно делать и что категорически запрещено. 

Солнечное затмение: что это 

Солнечное затмение — астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна закрывает (затмевает) полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращённая к Земле, не освещена, и сама Луна не видна. 

Солнечные затмения часто упоминаются в античных источниках. Ещё большее число датированных описаний содержится в западно-европейских средневековых хрониках и анналах. Большое число описаний солнечных затмений с древнейших времён содержится также в хрониках Восточной Азии, прежде всего в династийных историях Китая, в арабских хрониках и летописях Киевской Руси. 

Солнечное затмение 30 апреля: что будет видно 

Частичное солнечное затмение произойдет 30 апреля в 23:28 по киевскому времени в созвездии Тельца. 

Солнечное затмение 30 апреля 2022 года будет видно в Южной Америке (Чили, Аргентина, юг Перу, юго-западная половина Боливии, Парагвай (кроме его востока и северо-востока), почти весь Уругвай (кроме его крайней восточной точки и её окрестностей) и очень малая часть Бразилии (район города Уругваяна вблизи границ с Аргентиной и Уругваем), а также в южной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана, в крайней юго-западной зоне акватории Атлантического океана и на некоторых участках тихоокеанского побережья Антарктиды. Его энергетический пик продлится на протяжении почти четырех часов. 

Солнечное затмение и Вальпургиева ночь 30 апреля: особенности

Интересно, что по времени солнечное затмение совпадет з Вальпургиевой ночью — это ночь с 30 апреля на 1 мая. Во многих странах Западной Европы в эту ночь отмечается праздник весны, восходящий к дохристианским традициям.

В кельтских странах примерно в это же время отмечался Белтайн, а в некоторых германских землях, у англичан, чехов, словаков и литовцев на 1 мая принято водить хоровод вокруг Майского дерева. У лужичан с Вальпургиевой ночи до Вознесенья стояли майские деревья. Название ночи происходит от имени христианской святой Вальпурги, чей день отмечается 1 мая.

Солнечное затмение 30 апреля: что нужно делать

  • двигаться от застоя к динамике, переменам, обновлению; 
  • вовремя рушить то что устарело;
  • бороться со сложными обстоятельствами;
  • преодолевать кризисы;
  • заставить деньги работать; 
  • использовать физические, энергетические, сексуальные ресурсы для достижения целей;
  • слушать и реагировать на зов интуиции. 

Солнечное затмение 30 апреля: что категорически запрещено делать 

  • употреблять спиртные напитки;
  • рисковать;
  • идти на авантюры;
  • отправляться в путешествие;
  • знакомиться с новыми людьми;
  • водить автомобиль;
  • спешить с принятием решений. 

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