Вам суждено стать богатыми: эксперты назвали месяцы рождения самых успешных людей

Самые успешные люди рождаются в январе, апреле, августе и октябре.

Некоторые люди, кажется, имеют особый дар – они легко преодолевают препятствия, завораживают окружение и всегда оказываются в нужном месте. Эксперты по астрологии убеждены, что этот «ген успеха» часто зависит от времени появления на свет . Они выделили четыре месяца, именинники которых имеют наибольшие шансы реализовать свои амбиции и достичь верхушек, даже начиная со скромных стартов.

Об этом пишет Parade.

Январь: тихая сила и великие победы

Родившиеся в начале года (Козороги и Водолеи) обладают практическими дарами и невероятной внутренней силой. Их суперспособность – предусмотрительность. Это позволяет им делать важные выводы раньше других.

Часто их путь не прост: они могут сталкиваться с трудностями в детстве или юности. Однако с возрастом эти люди с решительностью строят стремительную стабильность. Время работает на них — после лет упорного труда январские именинники обычно занимают влиятельные должности.

Апрель: смелость первопроходцев

Родившиеся в апреле (Овны и Тельцы) – это пионеры, созданные для приключений. Они избегают безопасных, протоптанных троп, предпочитая просчитанные риски и инновации.

В начале жизни их энергию могут считать «чрезмерной», а желания слишком смелыми. Однако астрологи советуют им не соглашаться на меньшее. Доверяя своим инстинктам и мечтая о великом, они прокладывают свои уникальные маршруты к успеху.

Август: рожденные для признания

Августовские именинники (Львы и Девы) имеют храбрые сердца и стремление служить людям. Это врожденные лидеры, вдохновляющие других своей уверенностью.

Им не суждено быть «стенными цветками», скрывающимися в тени. Магия в их жизни начинается, когда они принимают свою публичность. Занимая должности, предусматривающие влияние и внимание, они находят наибольшее удовольствие и получают щедрые вознаграждения от судьбы.

Октябрь: стратегический шарм

Люди, рожденные в октябре (Весы и Скорпионы), – мастера дипломатии. Они одновременно волшебны и загадочны, что создает вокруг них магнетическую ауру. Им легко доверяют секреты, а их способность «читать» людей позволяет находить подход к любому.

Их путь вверх лежит через умение завоевывать благосклонность. Октябрьские именинники достигают наибольших высот не в одиночку, а работая в команде, где их талант коммуникатора раскрывается по полной.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

