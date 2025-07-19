Ванга и "живой Нострадамус" сделали одинаковое сенсационное пророчество на 2025 год

Пророчество / © ТСН.ua

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В сфере жутких пророчеств, которые сбываются, Вангу и «живого Нострадамуса» Атоса Саломе нередко сравнивают с футболистами Месси и Роналду. И, похоже, на этот раз оба предсказали событие, способное в корне изменить восприятие нашей реальности уже в 2025 году.

Об этом пишет Lad Bible.

По мнению Ванги и «живого Нострадамуса», в 2025 году человечество может совершить прорыв в вопросе существования внеземной жизни.

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Болгарская провидица Ванга ранее упоминала о пришельцах и возможном вторжении, но именно 2025 год, по ее предсказаниям, должен стать переломным. По предположениям, это открытие может совпасть с каким-то большим спортивным событием. Это может быть финал женского Евро, который состоится уже в ближайшее время. А может, это уже произошло тогда, когда президент США Дональд Трамп неожиданно поднял трофей клубного чемпионата мира рядом с «Челси» — после фантастической игры Коула Пальмера, которая напоминала выступление инопланетянина.

«Живой Нострадамус» из Бразилии также считает, что телескоп Джеймса Вебба может сыграть ключевую роль в этих открытиях.

«Благодаря телескопу Джеймса Уэбба человечество, возможно, наконец получит ответ на вопрос о существовании внеземной жизни, а правительства, например США, могут рассекретить материалы об НЛО. Если это правда, такие открытия могут полностью изменить наше видение Вселенной — и самих себя», — сказал Саломе.

Мы уже на полпути к завершению 2025 года, поэтому на выполнение предсказания осталось не так много времени.

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Любители теорий заговора могут считать, что правительства уже давно имеют информацию об инопланетянах. И действительно, трудно поверить, что в безграничной Вселенной мы одни.

Марсоход пока не нашел много доказательств, но если верить Ванге и ее бразильскому единомышленнику — ждать осталось недолго.

Напомним, Ванга также предсказывала, что в этом году в Европе должна начаться большая война, которая «опустошит» континент и население. А гипнотерапевт Николас Ожюл считает, что с середины этого года начнется Третья мировая.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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