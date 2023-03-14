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Ведьма предвидила, какие города в марте будет обстреливать Россия и предупредила об опасности

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
73
Время на прочтение
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Ведьма предвидила, какие города в марте будет обстреливать Россия и предупредила об опасности

Фото: Associated Press

Экстрасенс предвидила, что оккупанты и дальше будут запускать ракеты.

Ведьма-некромант, экстрасенс Мария Тиха предусмотрела, что весной Россия и дальше будет обстреливать украинские города, как на линии фронта, так и в глубоком тылу.

Об этом она сказала в интервью УНИАН.

Мария Тиха отметила, что наибольшее беспокойство у нее вызывает Бахмут Донецкой области. Она опасается, что оккупанты могут полностью уничтожить этот населенный пункт.

Ведьма также предусматривает, что оккупанты будут обстреливать Харьков и Харьковскую область, Краматорск, Днепропетровскую область, Никополь, Полтаву, Херсон и Хмельницкий.

"Именно в марте там могут быть сильные обстрелы. Если мы берем запад Украины, то обстрелы тоже будут. Опасность нависла над Тернополем и Запорожьем. В Киеве также будут продолжаться ракетные атаки. В Сумской и Черниговской областях будет обострение с участием ДРГ", — пояснила Мария Тихая.

Напомним, астролог Анна Вергелес рассказала, что в конце марта в Украине будут жестокие бои.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
73
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