Ведьмы со всего мира накажут Путина: при чем здесь Арестович

Ведьмы со всего мира накажут Путина: при чем здесь Арестович

Ритуал будет состоять из трех частей.

Магический магазин из Киева "Ведьмин котел" призвал всех ведьм. Украины и ведьмы мира объединиться.

Об этом эзотерики написали в Instagram.

"31 марта, в 29 лунный день, день порч и проклятий, мы, ведьмы Украины в содружестве с зарубежными коллегами, проведем ритуал наказания врага украинского народа - Владимира Путина. Ритуал будет состоять из 3 частей. Мы предупреждаем нашего врага! Первую часть мы проведем в месте силы Украины, на горе, в капище", - говорится в сообщении.

Вторая часть ритуала будет проводиться в апреле, в другом месте силы, в славянской стране с подключением иностранных коллег.

"На победу нашего великого народа, на удачу, успех и открытие дорог! И пусть все боги войны - Один, Тор, Перун - сопутствуют нам!", - добавляют ведьмы.

Анонсируют и третью часть - каменный мешок для врага, то есть изоляцию, устранение от власти, потерю поддержки ближним окружением.

Специально для ТСН.ua организаторы ритуала поделились некоторыми его подробностями, но при этом очень многих деталей и дат они не раскрыли из "магических соображений".

"У нас собрано уже порядка 40 человек. У каждой группы практиков будут свои обряды. В том числе на защиту, процветание и благополучие страны. Также подключаем коллег по всему миру к разным этапам ритуала. Набрали почти 150 человек", - рассказали организаторы-колдуньи.

День для ритуала избран не случайно - это 29 лунный день, последний в лунном цикле. Кроме черной части ритуала, 90 его % будут на благо, защиту и процветание Украины. Но именно о черной части по магическому кодексу волшебницы должны предупредить.

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"Простым людям в это лучше не лезть", - утверждают организаторы ритуала, но есть у вас есть потенциал, магические силы и смелость, то оставляйте заявку под постом в соцсетях. После этого вас пригласят в закрытый чат, где всех проверят "своим методами".

Также прогнозы на будущие Украины есть, но надо помнить, что мы творим судьбы своими руками.

Заметим, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook обратился к украинским боевым ведьмам и ведуньям. Он предложил Чернобаевку как новое место для шабашей. "Девочки, во-первых, так держать", - заметил он.

Добавим, что основатель виканства ( одной из религий современных ведьм - ред.) Джеральд Гарднер описывал случай, когда 1 августа 1940 все ведьмы Британии собрались на берегу Ла-Манша, чтобы усилия воли остановить Гитлера.

Напомним, что в Библии нашли фрагмент об Украине и России: о чем говорится в священном тексте

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