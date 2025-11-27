ТСН в социальных сетях

"Ведут переговоры": победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила о подлых планах Путина и Лукашенко в отношении Украины

Таролог предупредила о подлых планах Путина и Лукашенко.

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предупредила о планах Путина и Лукашенко в отношении Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что Путин и Лукашенко желают украинцам только зла.

«Кроме смерти и уничтожения, они нам ничего не желают. Но интересно, что сейчас они ведут переговоры о слиянии, какое-то воссоединение территорий, общая зона. Нас это не касается. Это нужно для того, чтобы спихнуть на эту зону всю ответственность», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

