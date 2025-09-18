Венера и Луна "улыбнутся": когда можно увидеть редкое астрологическое явление

Луна / © Associated Press

На этой неделе в ночном небе можно будет наблюдать уникальное явление — тройное соединение Луны, Венеры и звезды Регул. Лучшее время для наблюдения — утро пятницы, 19 сентября.

Об этом сообщает Sciencealert.

Астрономы объясняют, что вместе эти три объекта создадут впечатление «улыбающегося смайлика»: Венера и Регул будут выглядеть как «глаза», а тонкий серп Луны — как «улыбка». Этот зрелищный «портрет» будет занимать на небе участок менее одного градуса.

Космическая геометрия и редкие события

Это редкое явление будет сопровождаться сразу несколькими уникальными событиями:

Луна закроет Регул для наблюдателей в северной части Сибири.

Состоится закрытие Венеры, которое будет видно даже днем в Канадской Арктике, Европе и Северной Африке.

Такие совпадения случаются очень редко — за тысячу лет, с 2000 по 3000 годы, их будет всего 85. Следующее событие, когда Луна сойдется с Регулом и Сатурном, ожидается в 2036 году.

Также, уже 21 сентября, Луна подарит еще одно зрелище — глубокое частичное лунное затмение, видно в Новой Зеландии, Южном Тихом океане и Антарктиде.

Напомним, солнечное затмение, которое состоится 21 сентября 2025 года, традиционно окутано многочисленными приметами и предрассудками. В разных культурах это явление считалось мистическим знаком, влияющим на судьбу человека и ход событий в мире.

