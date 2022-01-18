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Венера перестала быть ретроградной: что нужно делать и что категорически запрещено

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Венера перестала быть ретроградной: что нужно делать и что категорически запрещено

ТСН.ua

Проявления Венеры в человеческой жизни – любовь, нежность, глубокая дружба.

У 2022 году Венера продолжила свое ретроградное движение, но оно закончится 29 января. Ведь эта планета движется попятно всего лишь один раз в два года, в среднем в течение 43 дней. Но давайте во всем разберемся по порядку. 

Ретроградное движение планет: что это 

Планету называют ретроградной если она движется попятно, то есть в обратном для себя направлении. А прямое движение планеты называется директным. Если рассуждать с точки зрения астрономии, то на самом деле никакая из планет не может так просто брать и останавливаться или менять характер своего движения. Эффект ретроградности возникает только для условного земного наблюдателя, за счет того, что планеты вращаются вокруг Солнца с разной скоростью.

Моментами Земля может обгонять другие планеты и создается визуальный обман, что эти как будто бы планеты движутся в попятном ретроградном направлении. А само слово ретроградность означает движение назад. 

Венера: астрономия

Венера — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Венера не имеет естественных спутников. Это третий по яркости объект на небе Земли, после Солнца и Луны. В качестве одного из наиболее ярких объектов в небе Венера стала важным элементом в человеческой культуре. Это первая планета, для которой в начале второго тысячелетия до нашей эры было зафиксировано движение по небу.

Венера: мифология

Венера — в римской мифологии богиня красоты, плотской любви, желания, плодородия и процветания. Соответствует древнегреческой Афродите. Символами богини были голубь и заяц (как знак плодовитости - ред.), из растений ей были посвящены мак, роза и мирт.

Венера: астрология и эзотерика 

Зоны влияния Венеры: красота, любовь, искусство, выбор, дружба, партнерство, материальные ценности.  Ее проявления – любовь, нежность, глубокая дружба, тепло человеческих связей. Телец и Весы - это два знака управляются Венерой, и, следовательно, на них она воздействует наиболее интенсивно.

Директная Венера: что нужно делать 

  • развивать в себе чувство гармонии, 
  • активно действовать в любви, 
  • идти первым на контакт с партнером или партнершей,
  • не бояться брать инициативу в свои руки во время знакомства, 
  • рассказывать о своих чувствах;
  • научиться распределять ресурсы, правильно их накапливать и тратить. 

Директная Венера: что не нужно делать 

  • не чувствовать причинно-следственную связь;
  • обманывать себя тем, что первый встречный будет вашим "принцем на белом коне".

 Снова Венера станет ретроградной 23 июля уже 2023 года, и этот период продлится к 4 сентября. 

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