Венера перестала быть ретроградной: что нужно делать и что категорически запрещено

Венера перестала быть ретроградной: что нужно делать и что категорически запрещено

Проявления Венеры в человеческой жизни – любовь, нежность, глубокая дружба.

У 2022 году Венера продолжила свое ретроградное движение, но оно закончится 29 января. Ведь эта планета движется попятно всего лишь один раз в два года, в среднем в течение 43 дней. Но давайте во всем разберемся по порядку.

Ретроградное движение планет: что это

Планету называют ретроградной если она движется попятно, то есть в обратном для себя направлении. А прямое движение планеты называется директным. Если рассуждать с точки зрения астрономии, то на самом деле никакая из планет не может так просто брать и останавливаться или менять характер своего движения. Эффект ретроградности возникает только для условного земного наблюдателя, за счет того, что планеты вращаются вокруг Солнца с разной скоростью.

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Моментами Земля может обгонять другие планеты и создается визуальный обман, что эти как будто бы планеты движутся в попятном ретроградном направлении. А само слово ретроградность означает движение назад.

Венера: астрономия

Венера — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Венера не имеет естественных спутников. Это третий по яркости объект на небе Земли, после Солнца и Луны. В качестве одного из наиболее ярких объектов в небе Венера стала важным элементом в человеческой культуре. Это первая планета, для которой в начале второго тысячелетия до нашей эры было зафиксировано движение по небу.

Венера: мифология

Венера — в римской мифологии богиня красоты, плотской любви, желания, плодородия и процветания. Соответствует древнегреческой Афродите. Символами богини были голубь и заяц (как знак плодовитости - ред.), из растений ей были посвящены мак, роза и мирт.

Венера: астрология и эзотерика

Зоны влияния Венеры: красота, любовь, искусство, выбор, дружба, партнерство, материальные ценности. Ее проявления – любовь, нежность, глубокая дружба, тепло человеческих связей. Телец и Весы - это два знака управляются Венерой, и, следовательно, на них она воздействует наиболее интенсивно.

Директная Венера: что нужно делать

развивать в себе чувство гармонии,

активно действовать в любви,

идти первым на контакт с партнером или партнершей,

не бояться брать инициативу в свои руки во время знакомства,

рассказывать о своих чувствах;

научиться распределять ресурсы, правильно их накапливать и тратить.

Директная Венера: что не нужно делать

не чувствовать причинно-следственную связь;

обманывать себя тем, что первый встречный будет вашим "принцем на белом коне".

Снова Венера станет ретроградной 23 июля уже 2023 года, и этот период продлится к 4 сентября.

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