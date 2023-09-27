Венера перестала быть ретроградной в сентябре 2023: что означает этот период с точки зрения астрологии и эзотерики

Период, когда Венера перестала быть ретроградной и двигается прямо, может иметь определенное значение в астрологии и эзотерике.

Венера – планета, символизирующая любовь, гармонию, отношения и эстетику. Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Вот некоторые аспекты этого периода:

1. Окончание положительных изменений: Ретроградное движение Венеры часто указывает на пересмотр дела и отношения. Когда Венера переходит в прямое движение, это может сигнализировать об окончании периода пересмотра и о начале реализации положительных изменений в аспектах жизни, связанных с любовью, отношениями и эстетикой.

2. Повышенная привлекательность: Венера в прямом движении может способствовать повышению привлекательности и восприятию вас как привлекательных для других. Это может быть временем для улучшения ваших отношений и привлечения новых людей в вашу жизнь.

3. Изменения в эмоциональном состоянии: При ретроградном движении Венеры может возникнуть определенная нестабильность в эмоциональном состоянии, особенно в отношениях. Переход в прямое движение может способствовать восстановлению эмоциональной гармонии.

4. Креативность и благоприятность для художественных проектов Венера также связана с искусством и красотой. Этот период может оказаться благоприятным для творческих проявлений и работы над художественными проектами.

5. Восстановление романтических отношений: Если у вас были проблемы во время ретроградного движения Венеры, этот период может стать временем для их восстановления и улучшения.

Разумеется, влияние Венеры и ее движения в астрологии варьируется в зависимости от вашего натального гороскопа и конкретных аспектов, которые она образует с другими планетами. Для получения более точной интерпретации влияния Венеры в вашем конкретном случае рекомендуется обратиться к профессиональному астрологу.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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