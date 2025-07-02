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Венера в Близнецах с 4 по 31 июля 2025 года: Весам — вдохновение, а Скорпионам — проверка чувств
Венера в Близнецах с 4 по 31 июля 2025 открывает сезон легкой флирта, интеллектуальной любви и неожиданных романтических поворотов для всех знаков Зодиака.
С 4 по 31 июля Венера — планета любви, эстетики и материальных радостей — будет находиться в знаке Близнецов. Это период флирта, легкости в общении, умственного возбуждения и творческих вдохновений. Любовь становится более гибкой, дружеской и… непредсказуемой. Люди тянутся к разумным разговорам, спонтанным встречам и эмоциональным открытиям через диалог.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Этот период будет способствовать романам на расстоянии, онлайн знакомствам, расширению контактов, а также нестандартным финансовым решениям, связанным с информационными или коммуникационными сферами.
Что ждет каждый знак Зодиака?
Овен
Вас ждет интеллектуальное пробуждение в любви. Венера дарит вам живое общение, флирт и много путешествий. Романтика — в словах, не в обещаниях. Новые связи могут быть краткими, но яркими.
Телец
Время переоценки ценностей. Венера выходит из вашего знака, оставляя вам воспоминания и желание стабильности. Наступает период финансовой гибкости — смотрите, как и на что вы тратитесь.
Близнецы
Вы — звезда сезона. Харизма, легкость, шарм — все работает на вас. Венера в вашем знаке делает вас магнитом для внимания, любви, предложений. Успех в творчестве, коммуникациях, соцсетях.
Рак
Интровертная любовь. Вам хочется спрятаться с кем-то в укромном уголке мира. Венера в Близнецах побуждает к тайным симпатиям, воспоминаниям о бывших или флирту на расстоянии.
Лев
Творческий и социальный подъем. Вы очаровательны, веселы и открыты для новых связей. Дружба легко превращается в романтику, а старые знакомства могут неожиданно заиграть новыми красками.
Дева
Испытание на упругость. Венера активирует ваш сектор карьеры — флирт может прийти на работу, или же красота повлияет на авторитет. Будьте внимательны к имиджу и коммуникациям на публике.
Весы
Вдохновение и дыхание свободы. Вы чувствуете себя легко, вас привлекают иностранцы, путешествия, интеллектуальные дебаты. Возможно увлечение учителем или ментором.
Скорпион
Глубокая проверка на искренность. Легкомыслие Венеры в Близнецах вам не по душе — вас тянет вглубь. Если партнер не выдержит вашего эмоционального градуса — лучше дать паузу.
Стрелец
Время партнерства. Венера входит в ваш противоположный знак, активируя отношения. Романтичные, деловые, дружеские — вы ищете равного. Флирт может быстро перерасти во что-то значимое.
Козерог
Легкие флирты на рабочей почве. Венера сыграет в сфере ежедневных дел. Возможны симпатии на работе, интересные коллеги, новые увлечения, связанные с бытом или здоровьем.
Водолей
Игривая муза. Ваш ум бурлит идеями, а сердце легко увлекается. Идеальное время для творчества, свиданий, спонтанных знакомств и летних приключений.
Рыбы
Домашнее переосмысление. Венера активирует эмоциональный тыл. Возможно примирение в семье, романтика с человеком из прошлого или желание создать теплое гнездышко.
Венера в Близнецах — это свобода, игра, идеи и симпатии, которые начинаются со слов. Для одних это шанс расправить крылья в любви, для других вызов быть более гибкими в эмоциях. Самое главное — говорить. И слушать.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, как обрести любовь, стабильность и внутреннее равновесие: кельтский гороскоп деревьев на лето 2025 года.