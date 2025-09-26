- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 3 мин
Венера в Деве с 19 сентября 2025 года: гороскоп для всех знаков зодиака
С 19 сентября по 13 октября 2025 года планета любви, гармонии и красоты — Венера — переходит в знак практической и благоразумной Девы. Это время, когда любовь становится менее эмоциональной, но более осознанной: чувства проверяются действиями, а не словами.
Под влиянием Девы Венера теряет показную романтичность и приобретает земной, практический оттенок.
В этот период на первый план выходят забота, внимательность и искренность. Люди стремятся к стабильности, здоровым отношениям и чистоте во всех смыслах — от быта до мыслей.
Однако есть и риск: Дева может сделать нас слишком критичными как к себе, так и к другим. Поэтому важно не требовать идеала, а замечать красоту в мелочах.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп для всех знаков зодиака
Овен
Ваш фокус смещается на практическую сторону жизни. Отношения требуют больше внимания к быту, распределению обязанностей и заботе о здоровье.
Совет: покажите любовь действиями, а не соревнованием за лидерство.
Телец
Это гармоничный период для вас: Венера, ваш покровитель, в земном знаке. Возникнет желание обустраивать дом, создавать комфорт и стабильность в паре.
Совет: не бойтесь проявлять нежность просто и искренне.
Близнецы
Растет потребность в честности в коммуникации. Разговоры с любимыми станут глубже, но и потребуют больше искренности.
Совет: не перегружайте анализом — слушайте сердце.
Рак
Венера в Деве принесет гармонию в домашние дела и во взаимоотношения с близкими. Хорошее время для совместного пространства или планирования семейных дел.
Совет: не критикуйте — лучше бережно подсказывайте.
Лев
Романтика приобретает реалистичные черты: теперь важны не большие слова, а ежедневная поддержка.
Совет: не обижайтесь, если партнер не слишком демонстративный — сейчас речь любви в делах, а не в спектаклях.
Дева
Ваше звездное время! Венера в вашем знаке усиливает привлекательность, харизму и стремление к гармонии.
Совет: позволяйте себе наслаждаться моментом — не все нужно совершенствовать.
Весы
Наступает период внутреннего анализа: вы переоцениваете отношения, ищете настоящее равновесие.
Совет: не держите в себе сомнения — искренность станет лекарством.
Скорпион
Вы стремитесь к более глубоким, доверительным связям. Любовь проявится через преданность и помощь партнеру.
Совет: меньше ревности — больше соучастия.
Стрелец
Пора навести порядок в романтической жизни. Венера в Деве поможет понять, чего вы действительно хотите от отношений.
Совет: не бойтесь рутины — в ней тоже есть тепло.
Козерог
Серьезность и ответственность — ваши союзники в это время. Вы готовы сделать отношения более стабильными.
Совет: не превращайте любовь в план — оставьте место для чувств.
Водолей
Венера в Деве учит вас конкретности в любви. Если любите — покажите это делами.
Совет: не усложняйте все размышлениями, действуйте просто и честно.
Рыбы
Период может стать зеркалом: Венера в противоположном знаке освещает ваши слабые места в отношениях.
Совет: не идеализируйте партнера, ищите равновесие между духовным и земным.
Что важно знать об этом периоде
Это время реалистичной любви, когда чувства должны пройти проверку делами.
Мелочи имеют значение: забота, внимание, слово поддержки — лучшие проявления любви.
Не стоит требовать совершенства: лучше научиться видеть красоту в естественности.
Пик энергии Венеры в Деве — в конце сентября, когда будет проходить гармоничный аспект с Юпитером. Это время, благоприятное для начала серьезных отношений и укрепления уже имеющихся.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
