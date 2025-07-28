Венера в Раке 2025: гороскоп любви и отношений с 31 июля по 25 августа.

Венера / © ТСН.ua

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Венера — планета любви, красоты и ценностей – в знаке Рака становится более интуитивной, чем рациональной. Раки управляются сердцем, а не разумом. Поэтому в этот период мы ищем эмоциональную безопасность, хотим заботы, нежности и глубокой связи. Ценятся искренность, традиции, семья, душевная близость, а также комфортная домашняя среда.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Ключевые темы периода:

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усиление эмоциональных привязанностей;

потребность в безопасности в отношениях;

возврат к семейным ценностям;

желание украшать дом, готовить, создавать уют;

интуиция и ностальгия в любви

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Фокус: домашние дела и семейные отношения

Вы вдруг станете сентиментальнее – захочется вернуться в родные места или обустроить дом.

Телец

Фокус: общение и родственные связи

Ваша чувственность усилится, появится желание делиться добром. Слова будут иметь большую силу — не сдерживайте теплые признания и нежности.

Близнецы

Фокус: финансы и самоценность

Деньги уходят туда, где комфорт. Вы можете вкладываться в уют, подарки для родных или что-нибудь связанное с семейными традициями.

Рак

Фокус: любовь к себе, обаяние и романтика

Ваша харизма сияет! Люди тянутся к вам, потому что вы дарите тепло. Время обновления стиля и выражения своей нежной сущности.

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Лев

Фокус: внутренний мир и прошлое

Возможна ностальгия или неожиданные эмоции. Вы можете вспоминать старые отношения или погрузиться в эмоциональное восстановление.

Дева

Фокус: дружба и сообщества

Вам захочется больше душевности в общении. В это время дружба может перерасти во что-то большее или возникнут новые теплые знакомства.

Весы

Фокус: карьера с человеческим лицом

Ваш шарм станет заметным и на работе – можно добиться влияния благодаря умению проявлять заботу. Отношения с руководством улучшаются.

Скорпион

Фокус: мечты, вера и романтика на расстоянии

Тяга к романтическим приключениям и более глубоким философским размышлениям. Идеальное время для путешествий или любви из "иного мира".

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Стрелец

Фокус: близость, поддержка и глубина

Время для глубочайших чувств. Вы ищете настоящие, трансформирующие отношения. Возможно, вам придется довериться кому-нибудь на новом уровне.

Козерог

Фокус: партнерство и отношения

Этот транзит подчеркнет ваши эмоциональные потребности в союзе.

Водолей

Фокус: забота о себе и других

Ваш фокус смещается на здоровье, ежедневные привычки, служение.

Рыбы

Фокус: вдохновение, флирт и творчество

Любовное настроение будет на высоте! Возможны новые влюбленности, творческое вдохновение и желание украшать окружающий мир.

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Венера в Раке – это не о ярких жестах, а о внутренней глубине. Самая большая магия этого транзита – в нежности, заботе и способности быть рядом. Это время, когда любовь оказывается не словами, а жестами, объятиями, домашним пирогом и умением слушать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

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