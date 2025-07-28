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Венера в Раке 2025: гороскоп любви и отношений с 31 июля по 25 августа.
Венера переходит в чувственный знак Рака, открывая период глубокой эмоциональности, потребности в уюте и теплых отношениях.
Венера — планета любви, красоты и ценностей – в знаке Рака становится более интуитивной, чем рациональной. Раки управляются сердцем, а не разумом. Поэтому в этот период мы ищем эмоциональную безопасность, хотим заботы, нежности и глубокой связи. Ценятся искренность, традиции, семья, душевная близость, а также комфортная домашняя среда.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Ключевые темы периода:
усиление эмоциональных привязанностей;
потребность в безопасности в отношениях;
возврат к семейным ценностям;
желание украшать дом, готовить, создавать уют;
интуиция и ностальгия в любви
Гороскоп для всех знаков зодиака
Овен
Фокус: домашние дела и семейные отношения
Вы вдруг станете сентиментальнее – захочется вернуться в родные места или обустроить дом.
Телец
Фокус: общение и родственные связи
Ваша чувственность усилится, появится желание делиться добром. Слова будут иметь большую силу — не сдерживайте теплые признания и нежности.
Близнецы
Фокус: финансы и самоценность
Деньги уходят туда, где комфорт. Вы можете вкладываться в уют, подарки для родных или что-нибудь связанное с семейными традициями.
Рак
Фокус: любовь к себе, обаяние и романтика
Ваша харизма сияет! Люди тянутся к вам, потому что вы дарите тепло. Время обновления стиля и выражения своей нежной сущности.
Лев
Фокус: внутренний мир и прошлое
Возможна ностальгия или неожиданные эмоции. Вы можете вспоминать старые отношения или погрузиться в эмоциональное восстановление.
Дева
Фокус: дружба и сообщества
Вам захочется больше душевности в общении. В это время дружба может перерасти во что-то большее или возникнут новые теплые знакомства.
Весы
Фокус: карьера с человеческим лицом
Ваш шарм станет заметным и на работе – можно добиться влияния благодаря умению проявлять заботу. Отношения с руководством улучшаются.
Скорпион
Фокус: мечты, вера и романтика на расстоянии
Тяга к романтическим приключениям и более глубоким философским размышлениям. Идеальное время для путешествий или любви из "иного мира".
Стрелец
Фокус: близость, поддержка и глубина
Время для глубочайших чувств. Вы ищете настоящие, трансформирующие отношения. Возможно, вам придется довериться кому-нибудь на новом уровне.
Козерог
Фокус: партнерство и отношения
Этот транзит подчеркнет ваши эмоциональные потребности в союзе.
Водолей
Фокус: забота о себе и других
Ваш фокус смещается на здоровье, ежедневные привычки, служение.
Рыбы
Фокус: вдохновение, флирт и творчество
Любовное настроение будет на высоте! Возможны новые влюбленности, творческое вдохновение и желание украшать окружающий мир.
Венера в Раке – это не о ярких жестах, а о внутренней глубине. Самая большая магия этого транзита – в нежности, заботе и способности быть рядом. Это время, когда любовь оказывается не словами, а жестами, объятиями, домашним пирогом и умением слушать.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.
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