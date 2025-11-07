Венера в Скорпионе 7–30 ноября 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Венера / © ТСН.ua

С 7 по 30 ноября 2025 года планета любви Венера переходит в знак Скорпиона , принося всем знакам зодиака волну страсти, глубоких эмоций и испытаний в отношениях.

ТСН.ua рассказывает , как этот период повлияет на представителей разных знаков.

Овен

Этот месяц заставит вас глубже взглянуть на свои отношения. Венера в Скорпионе пробуждает желание контроля, но в то же время помогает исцелить старые образы. Финансовые дела, связанные с партнерами или общим имуществом, выйдут на первый план.

Телец

Ваш знак находится в прямой оппозиции Скорпиону, поэтому энергия Венеры будет напряженной. В любви возможны как сильное притяжение, так и внезапные конфликты. В деловой сфере — время важных договоренностей, требующих честности и компромиссов.

Близнецы

Период способствует работе над собой и здоровыми границами в отношениях. Венера подтолкнет к более глубоким эмоциям, чем обычно, и заставит задуматься, кого вы действительно пускаете в свою жизнь. В работе – шанс найти вдохновение или творческую команду.

Рак

Романтический период! Венера в Скорпионе дарит вам магнетизм и привлекательность. Это время, когда можно влюбиться или вернуть страсть в старые отношения. Хороший момент для творчества, работы с детьми и эмоционального самовыражения.

Лев

Венера активирует домашнюю сферу. Возможны разговоры об общем будущем или обустройстве дома. Вы будете больше ценить эмоциональную безопасность, чем внешний блеск. Но остерегайтесь чрезмерного контроля или манипуляций.

Дева

Для вас это период интенсивного общения. Возможны откровенные разговоры, которые изменят ваши взгляды на близких людей. Венера поможет раскрыть свои чувства через слова, тексты или творческие проекты.

Весы

Период глубочайшей трансформации денег и самооценки. Венера заставит переосмыслить, что для вас настоящая ценность. Не бойтесь завершить истощающие отношения или дела — это освободит место для нового.

Скорпион

Венера в вашем знаке – магнетический период! Вы привлекаете людей без труда, но в то же время можете стать слишком ревнивыми или требовательными. Воспользуйтесь этой энергией для самопознания и исцеления старых ран.

Стрелец

Венера активирует зону подсознания – возможны странные сны, воспоминания или ностальгия по прошлой любви. Это время для внутренней работы, медитаций и завершения старых историй. Новые отношения сейчас могут развиваться втайне.

Козерог

Социальная жизнь оживляется: вы привлекательны для новых контактов, друзей и союзников. Венера в Скорпионе может привести вас к важному знакомству через общие проекты или общее дело.

Водолей

Фокус смещается на карьеру. Венера поможет вам создать имидж уверенного и харизматичного человека. Но не позволяйте эмоциям управлять решениями – баланс между чувствами и логикой станет ключом к успеху.

Рыбы

Венера в Скорпионе откроет вам новый духовный горизонт. Возможна влюбленность во время путешествия или учебы. Это время когда любовь и вера в мир переплетаются, а интуиция подсказывает правильные шаги.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

