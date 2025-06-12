- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 2 мин
Венера в Тельце: какие знаки зодиака накроет волной любви и финансовых изменений
Венера в Тельце обещает ужесточение чувственности, потребности в стабильности и неожиданные бонусы в личной жизни и финансах.
Астрологическое размещение планеты любви и денег Венеры в прагматичном Тельце началось 6 июня 2025 года . Рассказываем, какие знаки зодиака ощутят это влияние наиболее остро и как воспользоваться шансами, которые открывает этот период.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Что происходит и сколько будет продолжаться?
С 6 июня 2025 года Венера переходит в земной знак Тельца – знак своего дома, в котором чувствует себя наиболее комфортно. Период продлится до 5 июля 2025 года. В течение этого времени усиливается интерес к красоте, стабильности, материальному достатку и телесным наслаждениям.
Особенности транзита Венеры в Тельце
Любовь и отношения: люди будут стремиться к теплу, надежности и физической близости. Возрастает потребность в доверии и комфорте в паре.
Деньги и ценности: могут появиться новые источники дохода или желание инвестировать во что-то надежное (например, недвижимость или искусство).
Тело и красота: это удачное время для ухода за собой, обновления гардероба, визита к косметологу или преобразования интерьера.
Искусство и творчество повышенная чувствительность к красоте способствует вдохновению в музыке, живописи и кулинарии.
Кому следует быть особенно внимательным?
Наиболее благоприятно:
Телец, Дева, Козерог – земные знаки получат заряд гармонии, любви и финансовых возможностей.
Рак и Рыбы – эмоциональная поддержка и новые приятные знакомства.
Потенциальные вызовы:
Лев и Водолей возможно столкновение желания независимости с потребностью в стабильности партнера.
Скорпион — будут подниматься вопросы доверия, ревности или пересмотра финансовых соглашений.
Период пребывания Венеры в Тельце в 2025 году продлится с 6 июня по 5 июля 2025 года.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг».
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.