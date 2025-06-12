Венера в Тельце: какие знаки зодиака накроет волной любви и финансовых изменений

Венера / © ТСН.ua

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Астрологическое размещение планеты любви и денег Венеры в прагматичном Тельце началось 6 июня 2025 года . Рассказываем, какие знаки зодиака ощутят это влияние наиболее остро и как воспользоваться шансами, которые открывает этот период.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что происходит и сколько будет продолжаться?

С 6 июня 2025 года Венера переходит в земной знак Тельца – знак своего дома, в котором чувствует себя наиболее комфортно. Период продлится до 5 июля 2025 года. В течение этого времени усиливается интерес к красоте, стабильности, материальному достатку и телесным наслаждениям.

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Особенности транзита Венеры в Тельце

Любовь и отношения: люди будут стремиться к теплу, надежности и физической близости. Возрастает потребность в доверии и комфорте в паре.

Деньги и ценности: могут появиться новые источники дохода или желание инвестировать во что-то надежное (например, недвижимость или искусство).

Тело и красота: это удачное время для ухода за собой, обновления гардероба, визита к косметологу или преобразования интерьера.

Искусство и творчество повышенная чувствительность к красоте способствует вдохновению в музыке, живописи и кулинарии.

Кому следует быть особенно внимательным?

Наиболее благоприятно:

Телец, Дева, Козерог – земные знаки получат заряд гармонии, любви и финансовых возможностей.

Рак и Рыбы – эмоциональная поддержка и новые приятные знакомства.

Потенциальные вызовы:

Лев и Водолей возможно столкновение желания независимости с потребностью в стабильности партнера.

Скорпион — будут подниматься вопросы доверия, ревности или пересмотра финансовых соглашений.

Период пребывания Венеры в Тельце в 2025 году продлится с 6 июня по 5 июля 2025 года.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.