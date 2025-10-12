Венера в Весах с 14 октября по 6 ноября 2025 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Венера / © ТСН.ua

Реклама

С 14 октября по 6 ноября 2025 года планета любви, красоты и отношений - Венера - переходит в знак Весов, где чувствует себя "дома". Этот период сулит нежность, гармонию, эстетичность и новые возможности для примирения и поиска общего языка с близкими.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что принесет Венера в Весах

Под влиянием Венеры в Весах люди будут стремиться к балансу, миру и справедливости. В воздухе будет царить энергия изящества, сотрудничества и любви.

Это отличное время для налаживания партнерских отношений, мирного разрешения конфликтов и развития творческих идей. Возникает желание окружить себя красотой — в доме, в общении, в собственном стиле.

Реклама

Астрологи предупреждают: чрезмерная уступчивость может обернуться внутренним дисбалансом. Поэтому важно не только угождать другим, но и оставаться верными себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен. Сосредоточьтесь на отношениях – сейчас важно слушать и быть услышанными. Меньше напора, больше искренности.

Телец. В работе и обиходе появится потребность в красоте и комфорте. Избегайте излишней критики, ищите гармонию в мелочах.

Близнецы. Возможны приятные знакомства, новые идеи, романтические импульсы. Главное – не торопитесь, позвольте отношениям раскрываться постепенно.

Реклама

Рак. Захочется тепла и стабильности. Возобновление доверия в отношениях станет возможным, если снизите уровень эмоционального напряжения.

Лев. Вы будете излучать обаяние и магнетизм. Это время публичных выступлений, встреч, признания. Но избегайте демонстративности.

Дева. Венера принесет вдохновение в творчество и домашний уют. Хорошо завершать дела, требующие эстетического или эмоционального баланса.

Весы. Ваше звездное время. Венера в вашем знаке усиливает привлекательность, уверенность и способность находить общий язык даже с теми, с кем раньше не удавалось.

Реклама

Скорпион. Период внутреннего переосмысления. Отпускайте прошлое, если оно мешает гармонии в настоящем.

Стрелец. Венера поможет наладить социальные связи, появятся союзники по важным делам. Хорошее время для совместного творчества или волонтерства.

Козерог. Профессиональные контакты станут более теплыми, появится доверие между коллегами. Не бойтесь показать человечность в деловых отношениях.

Водолей. Период открытости, вдохновения, поездок и новых знакомств. Ваше видение мира будет привлекать единомышленников.

Реклама

Рыбы. Венера поможет глубже понять свои эмоции. Вы сможете выстроить доверительные связи, если не будете убегать от искренности.

Учитесь слушать и договариваться, но не забывайте о собственных границах. Красота, гармония и взаимоуважение станут лучшими проводниками этого периода.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Реклама

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.